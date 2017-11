Stand: 11.11.2017 09:17 Uhr

Hamburger Hafen: Aus für Vorzeigeprojekt

Die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) beendet eines ihrer Vorzeigeprojekte für einen modernen Hafen. Nach Informationen von NDR 90,3 wird die Plattform für intelligente Verkehrssteuerung mit dem Namen Smart Port Logistics im kommenden Sommer auslaufen.

Weniger Nutzer als erwartet

Unter dem Motto "In Hamburg ist man plietsch" wirbt die Hafenverwaltung derzeit noch im Internet für ihr Netzwerk. Smart Port Logistics sei die "Voraussetzung für den reibungslosen und effizienten Verkehr im Hamburger Hafen sowie letztendlich auch der Warenströme" heißt es dort. In einem Schreiben an Kunden der Plattform - unter anderem Speditionen - gesteht HPA-Vorstand Sebastian Saxe nun ein, dass die Nutzerzahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien.

Bereits ab dem 1. Dezember wird das System nun nicht mehr wie bislang gepflegt, zum 30. Juni kommenden Jahres sollen alle Verträge gekündigt sein. In den vergangenen fünf Jahren haben die Plattform und anderen Smart-Port-Logistics-Projekte rund 5,5 Millionen Euro gekostet, so der Senat.

High-Tech-Projekt im Hafen vor dem Aus NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 11.11.2017 09:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Aus für Smart Port Logistics: Hamburgs Hafenverwaltung HPA stellt eines ihrer Vorzeigeprojekte überraschend ein.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

FDP: HPA soll sich auf Kernaufgaben konzentrieren

Michael Kruse, Fraktionschef der FDP in der Bürgerschaft, nennt das Aus für das einstige Vorzeigeprojekt von HPA-Chef Jens Meier so konsequent wie bitter. Die Hafenverwaltung täte gut daran, so Kruse, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren und die Infrastruktur im Hafen zu erhalten und auszubauen.

Weitere Informationen Hafen testet schnelles neues Mobilfunknetz Es soll etwa zehnmal schneller sein als der bisherige Standard: Im Hamburger Hafen soll ein neues Mobilfunknetz getestet werden. Die EU-Kommission stellt acht Millionen Euro bereit. (26.09.2017) mehr Hamburger Hafen: Containerumschlag stagniert Kein Wachstum im Hamburger Hafen: Der Containerumschlag stagniert auf dem Niveau des Vorjahres, während die Konkurrenzhäfen in Rotterdam und Antwerpen Zuwächse verzeichnen. (16.08.2017) mehr Hafenverwaltung HPA will mehr Geld vom Senat Die Hamburger Hafenverwaltung HPA rechnet für dieses Jahr mit einem hohen Verlust - unter anderem wegen der Kosten für das Ausbaggern des Schlicks. Nun fordert sie mehr Geld von der Stadt. (17.07.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.11.2017 | 07:00 Uhr