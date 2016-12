Stand: 29.12.2016 06:59 Uhr

Hamburg will konsequenter abschieben

Hamburg verschärft seinen Kurs bei der Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer. Innensenator Andy Grote (SPD) sagte NDR 90,3, er wolle auch die Abschiebungen nach Afghanistan fortsetzten, selbst wenn das vom grünen Koalitionspartner kritisiert wird. Mitte Dezember hatte Hamburg zusammen mit anderen Bundesländern mehrere Afghanen in ihr Herkunftsland zurückgeschickt.

Viele Abschiebungen werden vorbereitet

Grote erklärte, Hamburg bereite unabhängig vom Herkunftsstaat immer sehr viele Abschiebungen vor und lande am Ende dann bei relativ kleinen Mengen an Rückführungen. So sei es auch bei dem ersten Flug nach Afghanistan gewesen: "Am Ende ging es um sieben Personen", sagte Grote. "Wir werden das in diesem Umfang auch so fortführen, solange von der Bundesregierung die Sicherheitslage so eingeschätzt wird, wie sie jetzt eingeschätzt wird.“

Möglichst freiwillige Rückkehr

Insgesamt leben in Hamburg rund 5.000 ausreisepflichtige Ausländer. Diese sollen nach dem Wunsch des Senats möglichst freiwillig in ihre Heimatländer zurückgehen, sagte Grote. "Aber wir nutzen dann, wenn das nicht erfolgreich ist, auch alle Instrumente der Abschiebung."

Senat setzt auf Ausreisegewahrsam

Eines dieser Instrumente ist der Ausreisegewahrsam am Flughafen, den Hamburg als erstes Bundesland vor rund zwei Monaten eingeführt hat. Abgelehnte Asylbewerber, die sich weigern, freiwillig das Land zu verlassen, können dort bis zu vier Tage vor dem Abflug in Gewahrsam genommen werden.

Grote lobt Zusammenarbeit der Behörden

"Wir haben jetzt insgesamt sieben Personen dort gehabt, davon sind dann sechs über den Ausreisegewahrsam ausgereist", sagte Grote. Erste Erfolge zeigte auch die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ausländerbehörde mit der Ermittlungsgruppe GERAS, die gegen ausländische Straftäter vorgeht. "Man darf nicht vergessen, dass wir auch unabhängig von GERAS Straftäter zurückführen." Allein im November seien es über 30 Personen gewesen, so Grote.

