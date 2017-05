Stand: 11.05.2017 19:40 Uhr

Hamburg will Phosphor aus Abwasser gewinnen

Weil Deutschland keine Phosphorreserven hat, muss der wichtige Dünger-Bestandteil bislang importiert werden. In Hamburg will man den Rohstoff bald in größerem Stil aus Klärschlamm gewinnen: Im Klärwerk am Köhlbrandhöft soll die weltweit größte Anlage zur Rückgewinnung von Phosphor aus Abwasser entstehen.

Hamburg soll Vorreiter sein

Hamburg Wasser will im kommenden Jahr mit dem Bau beginnen und nach einem Jahr in den Regelbetrieb gehen, wie das städtische Unternehmen mitteilte. Dann könnten jährlich rund 20.000 Tonnen Klärschlammasche genutzt werden, um daraus Phosphorsäure zu gewinnen. Hamburg werde die erste Stadt weltweit sein, die den Phosphor systematisch recycele.

Käme das in Hamburg angewendete Verfahren in allen deutschen Kläranlagen zum Einsatz, könnten nach Angaben von Hamburg Wasser rund 60 Prozent der Importe eingespart werden. Das zeige das Potenzial des Phosphorrecyclings. "Wir gehen damit eine Herausforderung von globaler Bedeutung aktiv an", sagte Geschäftsführer Michael Beckereit. Hamburg Wasser erschließt sich damit auch ein weiteres Geschäftsfeld: In zwei Jahren, so der Plan, kann der Versorger mit dem Verkauf von Dünger künftig zusätzlich Geld verdienen.

Klärschlamm als Energielieferant

Phosphor wird vom Menschen über die Nahrung in Form von Phosphat aufgenommen. Der Mineralstoff treibt wichtige Stoffwechselprozesse im menschlichen Körper an und sorgt unter anderem für feste Zähne und Knochen. Über menschliche Ausscheidungen gelangt der wertvolle Stoff ins Abwasser und landet schließlich im Klärschlamm. Rund 1,5 Millionen Tonnen der Masse verfaulen jährlich in den zehn eiförmigen Behältern des Klärwerks, die zu den auffälligen Landmarken im Hamburger Hafen zählen. Dort entsteht Biomethangas, das von Hamburg Wasser genutzt wird, um daraus Wärme und Strom für die eigenen Klärprozesse zu gewinnen. Überschüsse werden in das städtische Gasnetz eingespeist.

Phosphor ist zudem ein wichtiger Rohstoff, der speziell für das Pflanzenwachstum und damit für die Herstellung von Nahrungsmitteln wichtig ist. Die abbaubaren Vorräte des Minerals gehen jedoch weltweit zur Neige.

