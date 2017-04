Stand: 01.05.2017 02:11 Uhr

Hamburg tanzt friedlich in den 1. Mai

Ein Drogeriemarkt im Hamburger Schanzenviertel hat seine Front am Sonntag vorsorglich mit Holzplatten verbarrikadiert. Andere Geschäfte schützten sich mit herunter gelassenen Rollläden. Die Nacht zum 1. Mai in Hamburg ist allerdings friedlich geblieben. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften im Schanzenviertel vor Ort, hatte aber schon im Vorfeld der sogenannten Walpurgisnacht mit einem ruhigen Verlauf gerechnet. Die linke Szene habe für die Nacht von Sonntag auf Montag nicht mobilisiert.

Vor dem 1. Mai im Schanzenviertel Hamburg Journal - 30.04.2017 19:30 Uhr In der Nacht zum 1. Mai gibt es im Schanzenviertel häufig Turbulenzen. Im Vorfeld des G20-Gipfels erwarten manche besondere Aktivitäten der linksextremen Szene.







Polizei für 1. Mai gut gerüstet

Am 1. Mai erwartet die Polizei in diesem Jahr eine "übliche" Einsatzlage: Für die "Revolutionäre 1. Mai"-Demonstration am Montagabend, die in den vergangenen Jahren immer wieder in Ausschreitungen und Krawalle mündete, seien die Beamten gut gerüstet, sagte ein Polizeisprecher. Bislang seien vom Veranstalter der Kundgebung gut 1.000 Teilnehmer angemeldet worden.

Innensenator erwartet Verlauf wie in den Vorjahren

Innensenator Grote erwartet "normalen" 1. Mai NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.04.2017 19:00 Uhr Hamburgs Polizei ist auf Demonstrationen rund um den 1. Mai vorbereitet. Innensenator Andy Grote (SPD) rechnet im Gespräch mit NDR 90,3 mit ähnlichen Lagen wie in den Vorjahren.







Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) erklärte im Gespräch mit NDR 90,3 am Sonntag, dass es wohl auch an diesem 1. Mai nicht ganz gewaltfrei bleiben werde. Obwohl die linke Szene in ihren Aufrufen zur "revolutionären" Demo den G20-Gipfel erwähnt, rechnet die Polizei aber nicht mit einem Testlauf der autonomen Szene vor der Veranstaltung im Juli. Dabei treffen sich die Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrieländer in Hamburg. Gegner des Gipfels haben zahlreiche Veranstaltungen und Demonstrationen angekündigt, wobei auch mehrere Tausend Linksextremisten aus ganz Europa in Hamburg erwartet werden.

Festnahmen im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr gab es am 1. Mai Ausschreitungen während der "revolutionären" Demonstration. Die Polizei löste die Demo auf und setzte Wasserwerfer ein. Bei Rangeleien rund um die "Rote Flora" wurden 60 Menschen verletzt, die meisten von ihnen leicht. Fast 20 Randalierer wurden festgenommen, 28 in Gewahrsam genommen. An den Protesten hatten sich laut Polizei rund 1.900 Demonstranten beteiligt. 1.600 Polizisten waren damals im Einsatz.

Demonstration am Freitagabend blieb friedlich

Schon am Freitagabend kam es in Hamburg zu einer größeren Demonstration. Nach dem Spiel des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli zogen 2.700 Menschen vom Heiligengeistfeld durch das Karolinenviertel zu den Messehallen. Diese Kundgebung richtete sich gezielt gegen den G20-Gipfel. Sie verlief nach Polizeiangaben friedlich und war gegen 22.30 Uhr beendet. Die Polizei war mit etwa 1.000 Beamten im Einsatz.

