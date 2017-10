Stand: 27.10.2017 19:32 Uhr

Hamburg sagt letztem Air-Berlin-Flug Tschüß

Mit einer Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr ist am Freitagabend der letzte Air-Berlin-Flug von Hamburg verabschiedet worden. Flug AB6757 startete nach Düsseldorf. Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin stellt ihren Flugbetrieb ein, davon ist auch der Hamburger Flughafen betroffen. Eine Wasserfontäne ist normalerweise zur Begrüßung üblich, wenn eine Gesellschaft erstmals einen Flughafen ansteuert. Nach Angaben einer Sprecherin hat sich der Hamburger Flughafen nun auch zum Abschied zu diesem Ritual entschlossen, "weil mit Air Berlin doch eine Ära zu Ende geht".

Lücken in Flugplänen

Der Abschied von Air Berlin fällt vielen schwer NDR Info - Aktuell - 27.10.2017 07:38 Uhr Autor/in: von Ondarza, Verena Ende einer Ära: Die insolvente Fluglinie Air Berlin stellt den Flugbetrieb ein. Tausende Mitarbeiter stehen vor der Kündigung. NDR Info hat mit einigen von ihnen gesprochen.







Nach Angaben von Lufthansa-Chef Carsten Spohr werden die Lücken in den deutschen Flugplänen nicht so schnell zu schließen sein. Von rund 140 Air-Berlin-Maschinen blieben von Samstag an 80 bis 90 am Boden, hatte Spohr angekündigt. Die Lufthansa übernimmt einen Großteil von Air Berlin.

Andere Billigflieger ziehen nach

Im Jahr 2000 fing die Fluggesellschaft an, ihre Präsenz in Hamburg kräftig auszubauen, bevor es 2012 zu einem drastischen Einschnitt kam. Die damals sanierungsbedürftige Fluggesellschaft musste in Hamburg 4.000 Flüge im Winterflugplan streichen, 500.000 potenzielle Passagiere gingen verloren.

Diese Lücke wurde jedoch von konkurrierenden Anbietern geschlossen, so dass der Flughafen von 2014 an seinen Aufwärtstrend in der Passagierabfertigung wieder aufnehmen konnte. 17 Millionen Reisende sind für 2017 prognostiziert worden, eine Million mehr als im Vorjahr. Ab Sonntag werden ab Hamburg weitere Ziele angelogene. Ryan Air fliegt zweimal die Woche ins spanische Sevilla fliegen und die Air-France Tochter HOP steuert das französische Nantes an.

Neue Flugziele ab Hamburg Hamburg Journal 18.00 - 27.10.2017 18:00 Uhr Hamburgs Flughafen hat zwei neue Ziele in den neuen Flugplan aufgenommen. Ab Sonntag wird Ryan Air nach Sevilla fliegen und die Air-France Tochter HOP steuert das französische Nantes an.







