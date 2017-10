Stand: 12.10.2017 14:36 Uhr

Hamburg nach Schanghai: Läufer bricht sich Füße

11.000 Kilometer hat er geschafft, doch 202 Tage nach seinem Aufbruch in Hamburg war vorerst Schluss für Extremläufer Kai Markus Xiong: 1.200 Kilometer von seinem Ziel Schanghai entfernt hat sich der 44-Jährige beide Füße gebrochen.

"Im Krankenhaus habe ich geflennt" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.10.2017 15:20 Uhr Autor/in: Stephan Heller Von Hamburg nach Schanghai zu Fuß: 11.000 Kilometer hat der Hamburger Extremläufer Kai Markus Xiong geschafft, dann brach er sich nach 202 Tagen beide Füße. Aufgeben will er aber nicht.







Beide Fersenbeine gebrochen

Das Unglück ereignete sich bei einem Ausweichmanöver auf einer Bergstraße in der chinesischen Provinz Hubei. "Ich bin ausgerutscht in einen Wassergraben hinein und so dumm aufgekommen, dass beide Fersenbeine gebrochen sind - mit Splittern", sagte der Hamburger am Donnerstag im Gespräch mit NDR 90,3. Eine halbe Stunde lang sei er bewusstlos gewesen, dann sei er aufgewacht und habe einen Notruf abgesetzt. Im Krankenhaus habe er schließlich "geflennt, weil ich meinem Sohn versprochen hatte, dass ich meine Tour in Schanghai beenden werde."

Rollentausch bis kurz vor Schanghai

Inzwischen ist klar, dass er die Tour dennoch beenden will. Neuer Plan sei jetzt, die Reise als Team abzuschließen, sagte Markus Xiong. Er wird von einem Freund, Victor Neubauer, in dessen VW Käfer begleitet. Jetzt soll ein Rollentausch helfen: Neubauer soll die restliche Strecke zu Fuß bewältigen, während Markus Xiong nach seiner Genesung im Auto fährt. In Schanghai wollen die beiden dann gemeinsam Mitte Dezember einlaufen - statt wie geplant schon im November.

Im März war Markus Xiong vor der Elbphilharmonie in Hamburg aufgebrochen. Mit seinem Projekt will er die Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und Schanghai symbolisch stärken und für junge Leute ein Vorbild sein. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hatte die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen

