Hamburg ist doch schon auf dem richtigen Weg von Gerd Wolff, NDR Info

Es hört sich an wie ein Scherz: In Hamburg gibt's Diskussionen darüber, einen Fahrradweg quer über einen beliebten Strandabschnitt an der Elbe zu bauen - am Kiosk "Strandperle" vorbei, wo bei gutem Wetter gespielt und getrunken, gegrillt und gechillt wird. Kann man die Debatte darüber ernst nehmen? Oder gibt es in Hamburg nicht ganz andere Punkte, die auf dem Weg hin zu einer fahrradfreundlichen Stadt abgearbeitet werden müssen?

Zugegeben, es regnet heute. Morgen wahrscheinlich auch. Kein Radfahrwetter. Und? Muss man deshalb eine sinnvolle Diskussion darüber, wie in der zweitgrößten deutschen Stadt im 21. Jahrhundert die Fortbewegung zu organisieren sei, mit Geisterdebatten anreichern? Seit Wochen streitet Hamburg darüber, ob über ein paar Hundert Meter Elbstrand in Övelgönne ein breiter Radweg zu ziehen sei, oder eher nicht.

Die Lösung liegt auf der Elbchaussee

Nur zur Erinnerung: Es handelt sich um eines der zentralen Naherholungsgebiete der Hansestadt. Da sind im Sommer viele Menschen. Direkt mittig durch den Sand, wie es jetzt angedacht wird, macht es also wenig Sinn, schon lange nicht am Engpass auf Höhe der Strandperlen-Gastronomie. Unterhalb des Strandes schwappt ganztägig die Elbe. Und oberhalb, an den Mauern zu den Grundstücken, gehört das Land den Hausbesitzern, die nun mal keinen Quadratmeter verkaufen wollen. Man kann dort in dieser einen Kilometer langen Strandidylle einfach keine breiten Bahnen bauen. Ende der Debatte. Also, liebe Radfahrer: oberhalb auf dem Gehweg schieben, oder noch höher die Elbchaussee vorerst weiter mit den Autos teilen.

Denn dort oben, in breiten Bereichen fürs Rad, liegt zwangsläufig die Lösung. Langfristig jedenfalls, denn erst einmal müssen auf der Chaussee die Siele saniert werden, auf dieser zentralen Achse Richtung Westen durch den besonders feinen Teil der Stadt. Vielleicht ließe sich ja mit ein paar Eimern Farbe eine provisorische Lösung finden.

Es muss Platz für alle da sein

In Hamburg wird wieder einmal eine verquere Diskussion geführt, die denen nutzt, denen die ganze Richtung hin zu einer fahrradfreundlichen Stadt nicht passt. Ob nun Övelgönne, der Harvestehuder Weg an der Alster oder der feine Leinpfad, wo die Landes-CDU ihre Zentrale hat - immer gibt es Krach, wenn dem Radverkehr Vorrang gegeben werden soll.

Im rot-grünen Koalitionsvertrag steht seit zwei Jahren, dass der Anteil des Radverkehrs in der Stadt bis spätestens 2030 auf 25 Prozent wachsen soll. Dass das Sinn macht, bestreitet nicht einmal der ADAC, weil mehr Radfahren den Stau der Autos reduziert. Vorausgesetzt, es gibt Platz fürs Rad. In Zeiten der Elektromobilität werden die Dinger nämlich immer schneller. E-Bikes sind jedenfalls schon marktreif, und es werden die Autofahrer sein, die sich künftig anpassen. Wer in der modernen Großstadt künftig zügig vorankommen will, wird teilen müssen, die Verkehrsmittel generell, und ja, auch den Asphalt.

Radfahren ist die Zukunft

Hamburg ist auf dem richtigen Weg, wenn auch langsamer als geplant. Das Velorouten-Konzept setzt nun einmal voraus, dass ganze Straßen zu Fahrradstrecken werden. Tempo-30-Zonen müssen ausgeweitet werden. Die Statistik zeigt: Dort, wo die anderen Verkehrsteilnehmer die Radfahrer ernst nehmen müssen, sinken die Unfallzahlen.

Ist das alles Fahrradwahn, wie die CDU-Opposition in Hamburg sagt? Nicht machbar für eine Millionenstadt, weil Hamburg schließlich nicht Münster sei? Nein, Radfahren ist Zukunft. Wer manchmal etwas sonderbare Vorschläge zum Anlass nimmt, das ganze Richtung zu diskreditieren, wird damit - um im Bild zu bleiben - nicht vorankommen.

