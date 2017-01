Stand: 24.01.2017 14:38 Uhr

Hamburg investiert massiv in den Schulbau

Hamburg hat in den vergangenen sechs Jahren rund 1,3 Milliarden Euro für den Bau und die Sanierung von Schulen ausgegeben. Noch einmal in etwa die gleiche Summe sei in den kommenden sechs Jahren eingeplant, sagte Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag. Für die allgemeinbildenden Schulen wurde den Angaben zufolge seit 2011 etwa eine Milliarde Euro ausgegeben, für die beruflichen Schulen rund 300 Millionen Euro.

Fast 450 Millionen Euro im vergangenen Jahr ausgegeben

In diesem Jahr stünden im Bereich Schulbau bislang rund 40 Projekte mit einem Gesamtvolumen von mindestens 400 Millionen Euro auf dem Programm - nach knapp 450 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Schulsenator Ties Rabe (SPD) erklärte, in einem Jahr seien mehr als 150.000 Quadratmeter Unterrichtsräume saniert oder neu gestaltet worden. "Das ist von der Größenordnung vergleichbar mit 20 Grundschulen und 8 großen weiterführenden Schulen."

Senat: Bundesweites Vorbild

Nach Überzeugung des rot-grünen Senats ist der Schulbau in Hamburg eines der umfangreichsten Bauprogramme in Deutschland und inzwischen bundesweit Vorbild. SPD und Grüne hatten sich in ihren Koalitionsverhandlungen 2015 darauf verständigt, bis 2019 jährlich mehr als 300 Millionen Euro in den Schulbau zu investieren.

Die ursprüngliche Idee des vor sieben Jahren gegründeten Landesbetriebs Schulbau Hamburg stammt noch von der schwarz-grünen Koalition, die 2010 ein milliardenschweres Sondervermögen für den Bau und den Betrieb von Schulen eingerichtet hatte.

Weitere Informationen Link Schulbau in Hamburg "Gute Räume für gute Bildung": Die Hamburger Finanzbehörde informiert über die die aktuellen Projekte im Schulbau. extern "Schulen müssen heute anders geplant werden" Mit einem großen Aufwand werden in Hamburg derzeit Schulgebäude saniert oder neu gebaut. Dabei sollen Fehlplanungen der Vergangenheit vermieden werden, sagte Schulsenator Rabe. (22.04.2015) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.01.2017 | 17:00 Uhr