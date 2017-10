Stand: 13.09.2016 16:11 Uhr

Hamburg hofft auf Verkehrs-Weltkongress im CCH

In der Nacht zu Mittwoch wird es spannend: Dann fällt in Montreal die Entscheidung, ob Hamburg in drei Jahren den Welt-Kongress für Intelligente Transport-Systeme (ITS) ausrichten darf. Er brächte nicht nur 10.000 Experten nach Hamburg - sondern auch Verbesserungen für den Auto- und Bahnverkehr. Die Veranstaltung soll nach den Hamburger Vorstellungen im dann umgebauten CCH stattfinden.

Horch mit Delegation in Kanada

Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) ist mit einer 40-köpfigen Delegation nach Kanada gereist. Konkurrent ist Dubai, doch der Kongress-Veranstalter hat Hamburg schon zum "bevorzugten Kandidaten" erklärt.

35 Projekte für Berwerbung

Hamburg will sich mit 35 Projekten als Modellstadt für intelligenten Verkehr präsentieren, etwa mit Wärmebildkameras, die an Ampeln erfassen, wie viele Autos unterwegs sind. Oder mit Systemen, die Parkplatzsuchende übers Handy informieren, wo freie Plätze sind. Auch das vor Kurzem gestartete Projekt mit selbstfahrenden Sammeltaxen gehört dazu.

Die Bundesregierung unterstützt Hamburg massiv. Kommt der Kongress, fließen Investitionen von rund 150 Millionen Euro in Hamburgs Verkehr. Senator Horch hatte die Bewerbung um die Ausrichtung bereits im Oktober 2015 angekündigt, der Senat hatte im April 2016 die "ITS-Strategie für Hamburg" beschlossen.

