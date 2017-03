Stand: 16.03.2017 09:07 Uhr

Hamburg droht Strafe wegen Luftverschmutzung

Tut Hamburg zu wenig gegen Luftverschmutzung? Auf jeden Fall gibt es für die Umweltbehörde eine Schlappe vor Gericht. Nach Informationen von NDR 90,3 hat das Hamburgische Oberverwaltungsgericht erklärt: Die Stadt muss eine Strafe zahlen, wenn sie nicht in den kommenden Monaten erklärt, wie die Luft in der Stadt sauberer werden kann. Bis zum 30. Juni muss ein neuer Maßnahmen-Katalog gegen Luftverschmutzung vorliegen, ansonsten werden 5.000 Euro fällig.

Hamburg ist Problemregion

In der Urteilsbegründung, die NDR 90,3 vorliegt heißt es: Der Stadt wäre möglich und zumutbar gewesen, diesen neuen Plan schon längst vorzulegen. Hamburg bekommt aber nicht nur Druck durch das neue Gerichtsurteil. Auch die EU-Kommission zieht die Daumenschrauben an. In ihrem jüngsten Mahnschreiben wird Hamburg ausdrücklich als eine der Problemregionen in Deutschland genannt.

Bund: Fahrverbote nicht ausblenden

Die Umweltschutzorganisation BUND, die geklagt hatte, meint: Der Senat hat ein Problem und dürfe auch Maßnahmen wie Fahrverbote nicht mehr ausblenden. Die Umweltbehörde verspricht, dass der Senat bis Ende Juni aufzeigen wird, wie schnellstmöglich die Grenzwerte für Luftgifte eingehalten werden können.

