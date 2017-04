Hamburg: Der "Bierschnegel" ist zurück

Stand: 04.04.2017 16:08 Uhr

Auf der Reeperbahn nackt um halb eins: In diesem Zustand ist die Nacktschnecken-Art "Bierschnegel" nach 80 Jahren auf Hamburg St. Pauli wiederentdeckt worden. Ein großer Zufall, dass sie überhaupt wieder gesichtet wurde: "Während meiner Doktorandenzeit musste ich aus Geldmangel in einem günstigen Hostel übernachten", erzählt Schneckenforscher Marco Neiber, mittlerweile wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg. Eines Nachts fand er vor dem Eingang seiner Unterkunft einen Bierschnegel, was Neiber sehr erstaunte.

2015: Bierschnegel-Sensation in Greetsiel













Bierschnegel zeigt sich erst nachts

"Der Bierschnegel lebt sehr zurückgezogen und kommt kaum vor 22 Uhr aus seinem Versteck", erklärt er. Das ist vielleicht auch einer der Gründe dafür, warum so lange kein Exemplar im Hamburger Stadtgebiet nachgewiesen werden konnte. In der aktuellsten Version der Roten Liste der Landschnecken Hamburgs ist der Bierschnegel daher auch als ausgestorben beziehungsweise verschollen verzeichnet. Das Tier wird etwa zehn Zentimeter lang und ist durch sein charakteristisches Fleckenmuster, die gelb-grünliche Färbung und durch blau-grau gefärbte Fühler von anderen Nacktschnecken gut zu unterscheiden.

Zu Hause in feuchten Brauereikellern

Durch seinen Zufallsfund neugierig geworden, suchte Neiber weiter - und entdeckte noch ein Exemplar. Diesmal im Grindelviertel, in unmittelbarer Nähe des Zoologischen Museums am Martin-Luther-King-Platz. Zwei Bierschnegel-Funde in so kurzer Zeit - eine Sensation! Früher kam die Tierart im Stadtzentrum Hamburgs häufig vor, besonders in feuchten Brauereikellern, wo sich die Schnecken von Vorräten und Abfällen der Bierproduktion ernährten - daher auch der Name. Doch ihr bevorzugtes Lebensumfeld fiel immer mehr den fortschreitenden Gebäudesanierungen zum Opfer. In Hamburg wurden sie zuletzt 1935 im Stadtteil Othmarschen gesehen. Ansonsten ist der Bierschnegel Neiber zufolge jedoch in Norddeutschland immer wieder zu finden. Die Nachweise aus Hamburg sind allerdings neben Berlin die einzigen Funde in einer deutschen Großstadt.

