Hamburg Airport: Tausende fliegen in die Ferien

Zum Start der Herbstferien in Hamburg und Schleswig-Holstein sind am Sonnabend Tausende Urlauber vom Hamburger Flughafen aus in den Süden geflogen. Es sei fast so viel los wie in den ersten Tagen der Sommerferien, sagte eine Flughafensprecherin. Allein am Sonnabend hätten 35.000 Passagiere gebucht - ein Drittel mehr als an einem üblichen Sonnabend. Bis Mittwoch sollen mehr als 1.100 Flugzeuge mit mehr als 135.000 Passagieren von Fuhlsbüttel aus starten, besonders häufig Richtung Spanien und Portugal. Obwohl der Flughafen sein Personal aufgestockt habe, könne es in den kommenden Tagen immer wieder zu Wartezeiten kommen, warnte die Sprecherin am Freitag.

Flughafen sucht händeringend Personal

Um dafür gewappnet zu sein, setzt der Flughafen verstärkt Leiharbeiter ein: bis zu 45 allein in der Gepäckabfertigung, wo es in den vergangenen Monaten immer wieder zu langen Wartezeiten gekommen war. Seit dem Sommer habe der Flughafen die Stammbelegschaft zum Be- und Entladen der Flugzeuge zwar unter dem Strich nur um etwa 20 Männer aufstocken können. Allerdings laufe derzeit für 40 weitere die Sicherheitsüberprüfung, so die Sprecherin. Mit Anzeigen und Plakaten suche der Flughafen händeringend weiteres Personal. Gesucht würden auch Busfahrer, weil während der Bauarbeiten auf dem Vorfeld des Flughafens mehr Maschinen als sonst nicht direkt an den Terminals parken könnten. Gerade zum Ferienstart empfiehlt der Flughafen, mindestens zwei Stunden vor Abflug anzureisen. Wer einen Parkplatz benötigt, solle diesen am besten online reservieren.

ADAC: Rush Hour meiden

Autofahrer müssen sich an diesem Wochenende auf Staus einstellen: Besonders in Richtung Ost- und Nordsee dürfte es voll werden auf den Autobahnen 1, 7 und 23, prognostizierte der ADAC am Freitag. Denn viele Urlauber und Tagesausflügler ziehe es an die Küsten. Neben Hamburg und Schleswig-Holstein bekommen auch Teile der Niederlande Ferien. In Niedersachsen, Bremen und fünf weiteren Bundesländern gehen die Herbstferien dagegen zu Ende, so dass auch mit einer Rückreisewelle zu rechnen sei. Der ADAC rät, möglichst nicht zur Rush Hour, sondern eher früh oder am späten Abend loszufahren.

Bahn: Strecke Hamburg - Stralsund wieder befahrbar

Mehr als eine Woche nach dem Sturm "Xavier" fahren seit Samstagmorgen wieder Fernzüge zwischen Hamburg und Stralsund. Das teilte die Deutsche Bahn am Sonnabend mit. Die Intercity-Verbindungen könnten sich aber noch vereinzelt verspäten, hieß es auf der Website der Deutschen Bahn.

