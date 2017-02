Stand: 03.02.2017 10:36 Uhr

Haftbefehl nach Brandanschlag auf Obdachlose

Nach einem Brandanschlag auf zwei Obdachlose in Hamburg ist gegen einen 29-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Der Mann sitze in Untersuchungshaft, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Zwei Männer leicht verletzt

Der 29-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht zum Dienstag die Schlafstätte von zwei Obdachlosen an den Landungsbrücken angezündet zu haben. Die beiden 32 Jahre und 43 Jahre alten Männer waren dabei leicht verletzt worden. Die Polizei hatten den möglichen Brandstifter bereits am Mittwoch festgenommen.

Videoaufnahmen ausgewertet

Die Polizei kam dem mutmaßlichen Täter durch Aufnahmen einer Videokamera auf die Spur, die polizeiintern veröffentlicht wurden. Ein Beamter erkannte daraufhin den 29-Jährigen in der Lindenallee in St. Georg und nahm ihn fest. Zu möglichen Motiven für die Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Unklar war auch, ob auch der Festgenommene wie die Opfer obdachlos war. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer unterstrich nach dem raschen Fahndungserfolg die Bedeutung von Videoüberwachungen.

Müllhaufen angezündet

Nach Angaben der Hamburger Feuerwehr waren Rettungskräfte in der Nacht zu Dienstag von Passanten zu dem Parkdeck Höhe Brücke C gerufen worden. Dort fanden sie einen etwa drei Quadratmeter großen, brennenden Müllhaufen vor. Das Feuer sei gelöscht und die beiden Obdachlosen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Sie konnten die Klinik wenig später wieder verlassen.

