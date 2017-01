Stand: 26.01.2017 12:13 Uhr

Hafenschlick: HPA und Hansaport einigen sich

Die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) und der Terminalbetreiber Hansaport haben ihren jahrelangen Streit über Schlick im Hamburger Hafen beigelegt. Nach Informationen von NDR 90,3 will die HPA die Zufahrt und Hafenbecken künftig rechtzeitig ausbaggern und so einen weiteren Rechtsstreit umgehen.

Schlick behindert Schifffahrt

Seit Jahren streiten beide Unternehmen um den Schlick nahe der Köhlbrandbrücke. Hansaport ist auf besonders tiefes Wasser an den Liegeplätzen und in der Zufahrt angewiesen, damit Frachter mit Kohle und Erzen entladen werden können. Zeitweise konnten diese Schiffe in den vergangenen Jahren nicht vollständig beladen nach Hamburg kommen. Hansaport zog daraufhin vor Gericht. Im Gegenzug drohte auch die HPA mit einer Klage.

Eine Woche verhandelt

Auf Druck der Wirtschaftsbehörde einigten sich beide Unternehmen nun überraschend. "Wir haben eine Woche lang verhandelt", sagte der Anwalt von Hansaport. Sowohl die HPA als auch Hansaport zeigten sich zufrieden mit der gütlichen Einigung im Schlickstreit. Einzelheiten zum Ergebnis der Verhandlungen sollen allerdings vertraulich bleiben.

Im vergangenen Jahr hat die Hafenverwaltung so viel Schlick aus der Elbe und den Hafenbecken geholt wie nie zuvor. Pro Jahr gibt die Stadt Hamburg dafür einen hohen zweistelligen Millionenbetrag aus. Wie viel es in 2016 genau war, ist noch nicht bekannt.

