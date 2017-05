Stand: 03.05.2017 20:47 Uhr

Hafengeburtstag wartet mit vollem Programm auf

Shantys, Schlepperballett und Schiffe, Schiffe, Schiffe: Beim 828. Hamburger Hafengeburtstag vom 5. bis 7. Mai sind rund 200 Programmpunkte geplant und es werden mehr als 300 Schiffe erwartet. "Der Hafengeburtstag ist ein ganz besonderes Fest. Der Hafen ist für Hamburg Identität", sagte Wirtschaftssenator und Schirmherr Frank Horch (parteilos) am Mittwoch bei der Vorstellung des diesjährigen Ablaufs. Eröffnet wird der Hafengeburtstag von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). Auf dem Museumsschiff "Rickmer Rickmers" wird er gemeinsam mit André Sobczak, dem Vize-Bürgermeister der diesjährigen Partnerstadt Nantes, die Schiffsglocke läuten.

Was wird beim Hafengeburtstag geboten? Hamburg Journal - 03.05.2017 19:30 Uhr Rund 300 Schiffe werden zum 828. Hafengeburtstag erwartet, viele sind zu besichtigen - allerdings unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Gaststadt ist dieses Jahr Nantes.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Taschen und Rucksäcke auf dem Index

Zu den Sicherheitsvorkehrungen sagte Horch: Der Hafengeburtstag sei in keiner Form anschlagsgefährdet. Man sei aber auf alles vorbereitet. Es werde mehr Polizei vor Ort sein, sagte Horch, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Aus Sicherheitsgründen sind Taschen und Rucksäcke bei den Schiffsbesichtigungen verboten. Außerdem gilt ein Drohnenflugverbot für das gesamte Veranstaltungsgelände. Besucher sollten möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Bis Sonntag werden mehr als eine Million Besucher erwartet.

Schiffsparaden als Höhepunkte

"Wir haben wieder volles Haus hier", kündigte Hafenkapitän Jörg Pollmann, Die Liegeplätze seien ausgebucht. Von Großseglern bis zum Motorbooten, von Kreuzfahrt- bis zu Marineschiffen zeige sich die ganze Palette. Zu den Höhepunkten gehören wie jedes Jahr die Einlauf- und die Auslaufparade mit Schiffen aus aller Welt, das Drachenbootrennen und das traditionelle Schlepperballett. Zu Gast sein werden Großsegler wie die russische Bark "Sedov" und die bulgarische Barkentine "Royal Helena". Tagesfahrten oder Besuche an Bord sind möglich. Aber auch Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Zoll können bewundert werden. Ein Hingucker werde die neue Hochseejacht "Malizia" des mehrfachen Weltumseglers Boris Herrmann, die auch an den Landungsbrücken festmache, kündigten die Veranstalter an. An Bord der "AIDAprima" wird am Samstagabend ein großes Feuerwerk gestartet.

Diesjähriger Partner verbreitet französisches Flair

Ob Soul, Shanty-Chor oder Rock - zahlreiche Bühnen bieten am Hafenrand ein abwechselungsreiches Programm. Die französische Stadt Nantes ist in diesem Jahr Partner des Hafengeburtstags und will mit kulinarischen Spezialitäten und Kunstausstellungen französische Lebensart in die Stadt bringen. Schwimmender Ehrengast aus Frankreich ist die "Saint-Michel II". Sie ist der Nachbau eines Segelschiffs des Schriftstellers Jules Verne (1828-1905), der aus Nantes stammte.

Der Hafengeburtstag erinnert an den Beginn des zollfreien Handels über die Elbe, den Kaiser Friedrich Barbarossa den Hamburgern am 7. Mai 1189 mit einem Freibrief ermöglicht haben soll. Dieses Datum gilt seither als Geburtsstunde des Hamburger Hafens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.05.2017 | 15:00 Uhr