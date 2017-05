Stand: 07.05.2017 06:00 Uhr

Hafengeburtstag: Vorfreude auf die Auslaufparade

Mit der traditionellen Auslaufparade wird heute das Ende des 828. Hamburger Hafengeburtstags eingeläutet. Mit der Vorbeifahrt verabschieden sich die Schiffe wieder von der Hansestadt und nehmen Kurs Richtung Karibik, Mittelmeer oder den Heimathafen um die Ecke. Angeführt wird die Parade von dem russischen Großsegler "Mir", das Schlusslicht bildet das Feuerschiff "Elbe 3". Es gilt als das älteste funktionstüchtige Feuerschiff der Welt und liegt normalerweise im Museumshafen Övelgönne. NDR.de überträgt die Auslaufparade ab 17.30 Uhr im Video-Livestream.

Die Einlaufparade von oben Hamburg Journal - 05.05.2017 19:30 Uhr Autor/in: Sahar Nadi Die Einlaufparade ist das traditionelle Eröffnungshighlight des Hamburger Hafengeburtstags. Erleben Sie die Parade vom Helikopter aus!







4,5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zweiter Tag brachte den Frühling

Nach einem verregneten Freitag war der zweite Tag deutlich freundlicher. An der Hafenmeile parallel zur Elbe herrschte dichtes Gedränge, vor allem während des Schlepperballetts und dem großen Feuerwerk, das von Bord der "AIDAprima" gezündet wurde. Insgesamt rechnen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder mit mehr als einer Million Besucher.

Mehr als 300 Schiffe aus vielen verschiedenen Nationen sind zum größten Hafenfest der Welt gekommen, darunter Windjammer, Kreuzfahrtschiffe, historische Museumsschiffe und Boote der Polizei und Feuerwehr.

Tag zwei: Der Hafengeburtstag



















































Der NDR feiert mit

Bis heute Abend ist der NDR mit einer Bühne direkt an den Landungsbrücken vertreten. Täglich ab 12 Uhr starten NDR 90,3 und das Hamburg Journal mit einem bunten Bühnenprogramm. Am Freitag sorgten unter anderem Santiano, The Rattles und die Live Music Connection für gute Stimmung und trotzten dem Schmuddelwetter. Am Sonnabend hatten Gerrit Hoss und Night Fever - The Very Best of the Bee Gees mehr Glück mit dem Wetter. Darüber hinaus ist der Dreimastschoner "Regina Maris" für NDR 90,3 und das Hamburg Journal im Einsatz. An allen drei Tagen können Hörer und Zuschauer bei ihrer Fahrt über die Elbe mitsegeln - und an Bord "ihre" Moderatoren treffen.

Bildergalerien 25 Bilder Tag eins: Highlights vom Hafengeburtstag Einlaufparade, Konzerte und Schmuddelwetter. Hier sehen Sie die schönsten Bilder vom ersten Tag des Hamburger Hafengeburtstags 2017. Bildergalerie 20 Bilder Diese Schiffe kommen zum Hafengeburtstag Hamburg feiert seinen 828. Hafengeburtstag. Auch in diesem Jahr besuchen wieder zahlreiche Schiffe die Hansestadt. Zu den Attraktionen gehören Großsegler und Kreuzfahrtschiffe. Bildergalerie

Karte: Die Höhepunkte des Hamburger Hafengeburtstages

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.05.2017 | 19:30 Uhr