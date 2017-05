Stand: 07.05.2017 22:51 Uhr

Hafengeburtstag: Schiffe sagen Tschüs

Nach einem verhaltenen Start haben am Wochenende wieder mehr als eine Million Besucher den 828. Hafengeburtstag gefeiert. Diese Zahl nannten die Veranstalter am Sonntagnachmittag. "Wir haben drei Tage in bester Stimmung unseren Hafen gefeiert", sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). Mit der traditionellen Auslaufparade verabschiedeten sich die Schiffe am frühen Abend wieder von Hamburg.

Hafengeburtstag: So schön war 2017 Hamburg Journal - 07.05.2017 19:30 Uhr Autor/in: Ole Neugebauer Drei Tage Programm, 300 Schiffe und sechs Kilometer Hafenmeile von der Fischauktionshalle bis in die Hafencity: der Hafengeburtstag 2017 war ein gigantisches Fest.







Zurück zu den Heimathäfen

Die Schiffe nahmen Kurs Richtung Karibik, Mittelmeer oder den Heimathafen um die Ecke. Der russische Großsegler "Mir" führte die Parade an, gefolgt von kleineren Segelschiffen und der "Royal Helena", einem bulgarischen Segler. Das Schlusslicht der Parade bildete das Feuerschiff "Elbe 3". Es gilt als das älteste funktionstüchtige Feuerschiff der Welt und liegt normalerweise im Museumshafen Övelgönne.

Tag drei: Der Hafengeburtstag

















































Zweiter Tag brachte den Frühling

Nach einem verregneten Freitag war der zweite Tag schon deutlich freundlicher. An der Hafenmeile parallel zur Elbe herrschte gestern und heute zwischen den Essens- und Souvenirständen dichtes Gedränge, vor allem während des Schlepperballetts, des großen Feuerwerks, das von Bord der "AIDAprima" gezündet wurde und der Auslaufparade.

Mehr als 300 Schiffe aus vielen verschiedenen Nationen waren zum größten Hafenfest der Welt gekommen, darunter Windjammer, Kreuzfahrtschiffe, historische Museumsschiffe und Boote der Polizei und Feuerwehr.

Der NDR feiert mit

Insgesamt 33 Stunden Live-Konzerte, Entertainment und Talks präsentierten NDR 90,3 und das Hamburg Journal auf der großen Showbühne vor dem Alten Elbtunnel. Mit dabei waren unter anderem Johnny Logan, The Rattles, Rudolf Rock & die Schocker, Night Fever und Gerrit Hoss. Außerdem war der Dreimastschoner "Regina Maris" für NDR 90,3 und das Hamburg Journal im Einsatz. An allen drei Tagen konnten Hörer und Zuschauer bei ihrer Fahrt über die Elbe mitsegeln - und an Bord "ihre" Moderatoren treffen.

Auslaufparade: Schiffe stechen wieder in See 07.05.2017 19:30 Uhr Hamburg Journal Nach drei Tagen feiern endet mit der Auslaufparade der 828. Hafengeburtstag. Angeführt wird sie vom russischen Großsegler "Mir", Schlusslicht ist das Feuerschiff "Elbe 3".

Erhöhte Polizeipräsenz

Auffällig war dieses Mal die hohe Polizeipräsenz. Wer Schiffe besichtigen wollte, durfte keine Taschen oder Rucksäcke mit an Bord nehmen. Auch Drohnen über dem Veranstaltungsgelände waren verboten. Wirtschaftssenator Hoch hatte vorab betont, dass der Hafengeburtstag "in keiner Form anschlaggefährdet" sei.

Der 829. Hafengeburtstag findet im kommenden Jahr vom 10. bis 13. Mai statt.

