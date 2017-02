Stand: 23.02.2017 11:56 Uhr

Hafen bekommt weiter Geld von der Stadt

Die Stadt Hamburg darf den Hafen auch in Zukunft mit Steuermitteln unterstützen. Ende vergangener Woche hatte die EU-Kommission nach fast drei Jahren Verhandlung grünes Licht gegeben. Klug und erfolgreich habe man zusammen mit dem Bund im Interesse des Hafens verhandelt, hieß es am Mittwoch in der Wirtschaftsbehörde.

Strikte Regeln für Zuschüsse

2014 hatte die Wettbewerbskommission in Brüssel damit begonnen, die Finanzen der Hafenverwaltung HPA zu untersuchen. Der Verdacht: Durch die staatlichen Zuschüsse haben andere Standorte in Europa Nachteile. Die HPA muss nun künftig ihre Finanzen deutlich in einen wirtschaftlichen und in einen nicht-wirtschaftlichen Bereich trennen. Die HPA vermietet beispielsweise im Hafen Flächen an Terminalbetreiber oder Umschlagsunternehmen wie die HHLA. Dabei müssen Wettbewerbsregeln eingehalten werden, die Einnahmen kostendeckend sein. Wenn es darum geht, im Hafen Schlick zu baggern oder Straßen instand zu halten, dürfen Hamburg und der Bund Zuschüsse zahlen. Pro Jahr bekommt die HPA zwischen 120 und 190 Millionen Euro aus dem Haushalt.

