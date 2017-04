Stand: 05.04.2017 17:23 Uhr

HVV: Noch mehr Fahrgäste und ein neuer Service

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat im vergangenen Jahr mehr Fahrgäste transportiert und mehr eingenommen als im Vorjahr. Die Zahl der Fahrgäste erhöhte sich 2016 um 2,6 Prozent auf 770,5 Millionen, wie die Geschäftsführer Lutz Aigner und Dietrich Hartmann am Mittwoch mitteilten.

Wachsende Stadt

Der Zuwachs an Passagieren lag deutlich über dem Vorjahr - und über dem Bundesschnitt von 1,8 Prozent, wie NDR 90,3 berichtete. Aigner erklärte den Kundenzuwachs vor allem mit der wachsenden Stadt: "Das sind der Beschäftigszuwachs von 2,4 Prozent, der Tourismus in Hamburg wächst und wir hatten natürlich im Jahr 2015 auch viele Flüchtlinge."

HVV-Bilanz: 20 Millionen Kunden zusätzlich NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.04.2017 13:00 Uhr Autor/in: Postelt, Reinhard Der HVV hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord verzeichnet: Mehr als 770 Millionen Menschen wurden 2016 befördert, die Fahrgastzahl stieg um 2,6 Prozent.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Volle Bahnen und Busse

Der Fluch des Erfolgs sind immer vollere Bahnen und Busse. Neue Fahrzeuge sind bestellt und neue Linien geplant. Die Unzufriedenheit über zunehmende Verspätungen merken wir noch nicht, meinte Hartmann: "Wir sehen auch, dass die Fahrgäste sehr zufrieden sind, aufgrund mehrerer Befragungen, die wir selber durchgeführt haben."

Die Fahrgeldeinnahmen steigerten sich um 4,7 Prozent auf 825,5 Millionen Euro. Ein Grund dafür sei unter anderem eine steigende Studierendenzahl, die zu einem größeren Absatz von Semestertickets führte. Außerdem verkaufte der HVV mehr Zeitkarten. Dennoch will der HVV auch im kommenden Jahr die Fahrpreise erhöhen.

Bald auch individuelle Fahrten möglich?

2017 plant der Verbund einen Ausbau der digitalen Vertriebswege, unter anderem durch eine elektronische Kundenkarte, deren Einführung bereits begonnen hat. Außerdem sei in Testgebieten - unter anderem im Hamburger Hafen und in Billbrook - eine elektronische Plattform geplant, auf der Kunden Fahrtwünsche unabhängig vom Linienverkehr einstellen könnten. Über die Plattform sollen Kundenwünsche digital organisiert und in Einzelfahrten zusammengefasst werden. Dabei könnten auch kleinere Busse mit geringerem Verbrauch eingesetzt werden als im regulären Linienverkehr, sagte Hartmann. So könne vor allem in Randzeiten und an Orten mit schlechterer Bus-, Fähren- oder Bahnanbindung langfristig ein flexibles Angebot entstehen.

"Wenn sich ein Fahrgast vorher über eine Plattform auf dem Smartphone anmeldet mit einem Fahrtwunsch von hier zur nächsten S-Bahnstation, dann geben wir ihm einen Punkt an in der näheren Umgebung, wo wir ihn in einer bestimmten Zeit auch abholen können", sagte Hartmann. Wie genau die Plattform technisch organisiert sein soll ist aber noch unklar: "Wir sind noch in einer sehr frühen Phase des Projekts und haben die Pflöcke noch nicht eingeschlagen", sagte ein Sprecher. Das Angebot wird vom Bundesverkehrsministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert und ist zunächst als Testprojekt geplant. Im November soll der Aufbau des Systems laut Ausschreibung beginnen. Bis November 2018 soll das Testprojekt ausgewertet werden.

Alte U-Bahn-Züge werden verschrottet Hamburg Journal 18.00 - 05.04.2017 18:00 Uhr Die Hochbahn hat mit der Verschrottung ihrer alten Züge begonnen. Einige haben eine Laufleistung von mehr als vier Millionen Kilometern.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.04.2017 | 13:00 Uhr