Grüne: Hajduk für mehr Kooperation bei Sicherheit

Die grüne Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf, Anja Hajduk, hat ihre Partei zu einem neuen Kurs beim Thema "Innere Sicherheit" aufgerufen. Durch eine verstärkte Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, möglicherweise auch eine Zusammenlegung der 16 Landesämter für Verfassungsschutz, wie es zuletzt Bundesinnenminister Thomas de Maiziére vorgeschlagen hatte, soll die Innere Sicherheit verbessert werden. Auch im umstrittenen G20-Gipfel, der im kommenden Juli in Hamburg stattfindet, sieht Hajduk etwas Positives. Der Gipfel sei wichtig für die internationale Zusammenarbeit, sagte Hajduk auf dem Neujahrsempfang der Partei am Freitag in Hamburg.

Tjarks: Rechtspopulisten das Wasser abgraben

Fraktionschef Anjes Tjarks will zudem den Kampf gegen den Rechtspopulismus vorantreiben. Man müsse entschieden gegen die Verrohung der Gesellschaft vorgehen. Alltagsprobleme der Menschen müssten gelöst werden, beispielsweise mit mehr Wohnungsbau. Jeder müsse sich das Leben in der Stadt noch leisten können, so Tjarks. Außerdem müsse man eine Richtung vorgeben für eine offene Gesellschaft und Rechtspopulisten durch gute Argumente das Wasser abgraben.

