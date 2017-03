Stand: 30.03.2017 07:11 Uhr

Grote rechnet mit Störungen des G20-Gipfels

Die Hamburger Innenbehörde rechnet während des G20-Gipfels mit gewalttätigen Aktionen und Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Innensenator Andy Grote (SPD) kündigte im Gespräch mit NDR 90,3 an, dass die Polizei mit aller Entschlossenheit Gewalt von Linksextremisten begegnen werde. Die Hamburger Polizei könne solche Einsätze gut bewältigen, sagte Grote. Das habe sie schon beim OSZE-Gipfel gezeigt und sie werde die Hamburger, die Besucher der Stadt und auch die Gipfelteilnehmer schützen.

100 Tage vor G20: Fragen an Innensenator Grote Hamburg Journal - 29.03.2017 19:30 Uhr Geben die brennenden Polizeiautos schon einen Vorgeschmack darauf, was Hamburg beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli erwartet? Dazu Innensenator Andy Grote.







"Kein komplett störungsfreier Ablauf"

Aber es werde zu Störungen kommen, so Grote, der derzeit mit rund 4.000 gewaltbereiten Gipfelgegnern rechnet. "Es wird auch zu der ein oder anderen Sachbeschädigung kommen oder einem brennenden Autoreifen. Das wird man gar nicht vermeiden können. Es kann auch sein, dass mal eine U- oder S-Bahn eine Stunde nicht fährt oder ähnliches. Also einen komplett störungsfreien Ablauf hinzubekommen, das wäre vielleicht etwas sehr optimistisch.“ Die Polizei werde die Lage insgesamt in der Stadt jedoch im Griff behalten, so Grote. Er gehe nicht davon aus, dass bestimmte Gebiete zu gefährlichen Orten erklärt werden. Das habe man beim OSZE Gipfel auch nicht gemacht.

Unterstützung aus anderen Bundesländern

Bereits in der kommenden Woche werden Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern in Hamburg zur Unterstützung eingesetzt. Beim G20-Gipfel Anfang Juli werden laut Innenbehörde mindestens 15.000 Beamte in Hamburg im Einsatz sein.

Innensenator Grote zu Gewalt bei G20-Gipfel NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.03.2017 16:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Hamburgs Innensenator Andy Grote kündigte im Gespräch mit NDR 90,3 an, dass die Polizei mit aller Entschlossenheit möglichen Gewalttaten von G20-Gegnern begegnen werde.







G20-Gegner bekennen sich zu Anschlag

Zuletzt hatten sich Gegner des G20-Gipfels zu einem Brandanschlag auf eine Polizeiwache in der Grundstraße im Stadtteil Eimsbüttel bekannt. Das Bekennerschreiben tauchte in einem linken Online-Portal auf. Der Beitrag mit dem Absender "Smash G20" trägt die Überschrift: "Ganz Hamburg hasst die Polizei - die ganze Welt hasst die Polizei". Weiter heißt es darin: Das Ziel für den Brand sei mit Bedacht gewählt worden. Die Polizei müsse als Beschützer der herrschenden Ordnung mit "voller Härte angegriffen werden". Bei dem Feuer waren in der Nacht zum Montag vier Polizeifahrzeuge zerstört und vier weitere beschädigt worden.

