Großteil der Flüchtlingskinder besucht Kitas

Viele Flüchtlingskinder in Kitas

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.03.2017 08:00 Uhr Autor/in: Joachim Weretka

In Hamburg gehen rund achtzig Prozent aller Flüchtlingskinder in eine Kita. Aus Sicht der Sozialbehörde ein großer Erfolg, weil sie so früh die deutsche Sprache lernen.