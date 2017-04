Stand: 12.04.2017 07:00 Uhr

Gleise und Zäune sollen S-Bahn-Probleme lösen

Der Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft hat sich am Dienstagabend mit den Ausfällen und Verspätungen bei der S-Bahn im Februar und März befasst. Mehr als zwei Stunden lang befragten die Abgeordneten Hamburgs S-Bahnchef Kay Uwe Arnecke zu der Pannenserie, wie NDR 90,3 berichtete.

S-Bahnchef: Hamburg bundesweit spitze

"Die Hamburger S-Bahn ist ziemlich schlecht aufgestellt. Die Hochbahn steht deutlich besser da, was Zugausfälle und Verspätungen betrifft", sagte FDP-Verkehrsexperte Wieland Schinnenburg. "Es muss weniger Ausfälle geben und die Züge müssen pünktlicher kommen." Der S-Bahnchef rechtfertigte sich: Bundesweit sei Hamburgs S-Bahn spitze, die Hälfte der Störungen gehe auf Rettungswageneinsätze zurück.

Ausweichgleise und Zäune

Der Ausschuss unterstützt ein Programm des Senats, das zusätzliche Weichen vorsieht, damit bei einer Störung wenigstens ein 20 Minuten-Takt angeboten werden kann. Außerdem soll man den Strom auch in kleineren Abschnitten im Hauptbahnhof im S-Bahnnetz abschalten können, wenn sich mal wieder Menschen im Gleisbett aufhalten. Gegen die Gleisläufer baut die S-Bahn nun Zäune, etwa an der Sternschanze. Spätestens in zwei Jahren sollen die S-Bahnen deutlich pünktlicher fahren.

