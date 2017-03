Stand: 24.03.2017 11:07 Uhr

Gewissheit: Toter aus der Elbe ist Timo Kraus

Im Fall Timo Kraus gibt es nun Gewissheit: Der am Donnerstag in der Hamburger Elbe entdeckte Tote ist der vermisste HSV-Manager. Das bestätigte eine Untersuchung des Gebisses in der Rechtsmedizin. "Er ist jetzt identifiziert", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Todesursache sei bislang jedoch noch nicht geklärt. Der Leichnam war am Donnerstagmorgen von dem Kapitän einer Hafenfähre entdeckt worden. An der Überseebrücke wurde der Tote geborgen. Schon kurz darauf gab es nur noch wenig Zweifel, dass es sich um Kraus handelt. Bei dem Leichnam wurde dessen Personalausweis gefunden.

HSV-Manager Timo Kraus offenbar tot gefunden Hamburg Journal - 23.03.2017 19:30 Uhr Seit dem 7. Januar 2017 galt der HSV-Manager Timo Kraus als vermisst. Jetzt wurde an den Landungsbrücken in der Elbe sehr wahrscheinlich seine Leiche gefunden.







"Timo hinterlässt eine riesige Lücke"

Die Familie des Managers reagierte mit tiefer Trauer auf die Nachricht vom Tod des 44-Jährigen. "Es gibt keine passenden Worte für den Schmerz, den wir empfinden", ließ Ehefrau Corinna Kraus am Freitag über den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV mitteilen. "Timo hinterlässt eine riesige Lücke in unserem Leben, und ich weiß noch nicht, wie es ohne ihn weitergehen soll." Die Familie werde Zeit brauchen, um den Verlust zu verarbeiten. Die Ehefrau dankte allen, die bei der Suche nach ihrem vermissten Mann geholfen hatten. Doch nun brauchten sie und ihre beiden Söhne Ruhe.

Hamburger SV "zutiefst bestürzt"

Auch der HSV reagierte betroffen. "Wir sind zutiefst bestürzt. Unsere Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gelten Timos Familie, der wir weiterhin zur Seite stehen werden", wurde HSV-Vorstandsmitglied Frank Wettstein am Freitag auf der Internetseite des Vereins zitiert.

Bei Glatteis ausgerutscht?

Die Familie des Managers wohnt in Buchholz. Dort wurde Timo Kraus am 8. Januar als vermisst gemeldet. In der Nacht zuvor war er im Restaurant Blockbräu an den Landungsbrücken auf einer Firmenfeier gewesen. Er wollte mit einem Taxi nach Hause fahren, stieg dann aber doch wieder aus. Ein Spürhund hatte die Polizei später zu dem Anlegeponton der "Rickmer Rickmers" geführt. Dort ist der HSV-Manager möglicherweise bei Glatteis ausgerutscht, in die Elbe gefallen und ertrunken.

Vergebliche Suche im Januar

Die Leiche wurde nur knapp 100 Meter entfernt von dieser Stelle entdeckt. Daraus schließt die Polizei, dass sich der tote Körper des Managers unter den riesigen Anlegepontons der Überseebrücke oder womöglich unter dem Museumsschiff "Cap San Diego" festgehakt hatte und sich erst jetzt gelöst hat. Taucher hatten im Januar bereits nach dem Vermissten gesucht. Es wurde bei Eiseskälte aber nur der Anleger der "Rickmer Rickmers" abgetaucht.

