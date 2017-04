Stand: 03.04.2017 11:00 Uhr

Gewerkschaften protestieren gegen Stellenabbau

Unter dem Motto "Druck machen für die maritime Wirtschaft" haben die Gewerkschaften IG Metall Küste und ver.di für heute Nachmittag zu einer Demonstration in Hamburg aufgerufen. Einen Tag vor Beginn der Maritimen Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen die Gewerkschafter gegen Stellenabbau in der maritimen Wirtschaft protestieren.

Von Blohm + Voss zum Rathausmarkt

Die Demonstranten treffen sich auf dem Gelände von Blohm + Voss im Stadtteil Steinwerder. Anschließend zieht der Protestzug durch den Alten Elbtunnel zum Rathausmarkt, wo eine Kundgebung geplant ist.

Vor der Nationalen Maritimen Konferenz Hamburg Journal - 29.03.2017 19:30 Uhr Die Gewerkschaften fürchten um Arbeitsplätze. Vor der Nationalen Maritimen Konferenz in der kommenden Woche in Hamburg rufen sie zu einer Kundgebung auf.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Bezirksleiter IG Metall Küste, Meinhard Geiken, sagte: "Bei den Diskussionen um Industrie 4.0 muss das gemeinsame Ziel von Politik, Unternehmen und Gewerkschaften der Erhalt von hochwertigen Arbeits- und Ausbildungsplätzen in der maritimen Wirtschaft sein." Die Beschäftigten würden von der Bundesregierung Entscheidungen erwarten. "Sie sehen mit Sorge, welche Auswirkungen die Deckelung der Ausbauziele für die Windkraftindustrie für Arbeitsplätze und Standorte haben könnten", sagte Geiken mit Blick auf den Windkraftanlagenhersteller Senvion, der in Deutschland 730 Stellen abbauen will. Bei der Hamburger Werft Blohm + Voss sollen 300 Stellen wegfallen. Nach Angaben der IG Metall waren 2016 rund 91.463 Menschen in der maritimen Industrie beschäftigt, 2008 waren es demnach noch 108.740.

Zur 10. Nationalen Maritime Konferenz am Dienstag sind Reeder und Schiffsmakler, Hafen- und Werftenchefs, Spediteure und Logistiker sowie ranghohe Politiker und Gewerkschafter nach Hamburg geladen.

Weitere Informationen mit Video Senvion-Mitarbeiter wehren sich gegen Pläne Hunderte Mitarbeiter des Windanlagen-Herstellers Senvion haben in Hamburg gegen geplante Standortschließungen demonstriert. Dort gab es ein Krisentreffen - allerdings ohne den Senvion-Vorstand. (27.03.2017) mehr mit Video Kahlschlag bei Blohm + Voss: 300 Jobs weg Bei der Hamburger Werft Blohm + Voss sollen rund 300 von zurzeit knapp 1.000 Arbeitsplätzen wegfallen. Das erfuhren die Mitarbeiter bei einer Betriebsversammlung. (28.02.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.04.2017 | 11:00 Uhr