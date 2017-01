Stand: 22.01.2017 17:00 Uhr

Knapp 300 HSV-Randalierer gestoppt

Bei dem Spiel des VfL Wolfsburg gegen den Hamburger SV (1:0) sind einige Plätze leer geblieben: Zahlreiche gewaltbereite HSV-Fans mussten wieder nach Hause fahren, nachdem sie in Hannover von der Polizei in Gewahrsam genommen waren. Die Anhänger hatten im Zug auf dem Weg zum Spiel gegen alle Regeln verstoßen, wie NDR 90,3 am Sonntag berichtete. Sie randalierten, rauchten, tranken und prügelten sich.

Bundespolizisten mit Flaschen attackiert

Bereits in Uelzen wurden die ersten vier wieder nach Hause geschickt. Auf der Weiterfahrt randalierten weitere Fans. Kurz vor Hannover zog einer die Notbremse und öffnete gewaltsam die Zugtür. Als sie nach dieser Unterbrechung doch noch am Hauptbahnhof in Hannover ankamen, griffen sie Bundespolizisten mit Flaschen an, durchbrachen Absperrungen und zündeten Feuerwerkskörper. Die Polizei musste am Hauptbahnhof in Hannover Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzen. Da einige Fans auch auf die Gleise liefen, wurden Teile des Bahnhofs einige Stunden für den Zugverker gesperrt.

Elf Ermittlungsverfahren eingeleitet

Insgesamt 286 Randalierer wurden in Gewahrsam genommen und - nachdem die Polizei ihre Personalien aufgenommen hatte - wieder nach Hamburg geschickt. 83 Polizeibeamte begleiteten die Fahrt. Inzwischen wurden insgesamt elf Ermittlungsverfahren eingeleitet: wegen Landfriedensbruch, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Diebstahl oder Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen.

