Getötetes Mädchen: Hilfsangebote auf dem Prüfstand

lm Fall des getöteten zweijährigen Mädchens will der Bezirk Harburg die speziellen Hilfsangebote für ausländische Familien überprüfen. Dabei soll es auch um die besonders ausgeprägte männliche Dominanz in anderen Kulturkreisen gehen.

Jugendhilfeinspektion eingeschaltet

In der ersten Stellungnahme nach der Gewalttat zeigt sich Thomas Völsch, Bezirkschef in Harburg, tief erschüttert und hofft, dass die Hintergründe der Tat von der Staatsanwaltschaft zügig aufgeklärt werden. Aber auch das Jugendamt hat Aufklärung angekündigt und will sein eigenes Handeln hinterfragen. Dazu wurde die Jugendhilfeinspektion eingeschaltet. Dabei soll vor allem die Hilfe bei Familien aus anderen Kulturkreisen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden – vor allem bei laufenden Asyverfahren, aber auch bei stark patriarchalisch geprägten familiären Beziehungen, sagt Sophie Fredenhagen, Leiterin des Harburger Jugendamtes.

Mutter hatte Unterbringung in Frauenhaus abgelehnt

Die Mutter hatte den Vater des getöteten Mädchens mehrfach wegen häuslicher Gewalt angezeigt, aber den Rat des Jugendamtes abgelehnt, in ein Frauenhaus zu gehen. Stattdessen hatte sie den mutmaßlichen Täter wieder in der Wohnung aufgenommen. Die Jugendhilfe wird nun einen Bericht für die Bürgerschaft erstellen. Die Auslieferung des inzwischen in Spanien festgenommenen Vaters wird sich vermutlich noch Wochen hinziehen.

