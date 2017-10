Stand: 09.10.2017 14:19 Uhr

Gesundheits-Beratung für Prostituierte startet

Mehr als 2.500 Prostituierte schaffen in Hamburg an - die Dunkelziffer ist hoch. Seit Anfang Oktober können sie sich in der Hansestadt in einer Einrichtung der Gesundheitsbehörde beraten lassen. "In der vergangenen Woche haben 13 Frauen das neue Angebot angenommen", sagte die Leiterin der neuen Beratungsstelle in St. Georg, Johanna Claass, am Montag. "Es gibt eine gewisse Skepsis. Aber die meisten Frauen waren sehr dankbar."

Auch Dolmetscherinnen vorgesehen

Die Beratung ist Teil des neuen bundesweiten Prostituiertenschutzgesetzes, das auch eine behördliche Anmeldepflicht für alle Prostituierten vorsieht. Die Beratungsgespräche, die rund 45 Minuten dauern, seien komplett anonym, sagte Claass. Die rein weiblichen Beraterinnen informierten unter anderem über Gesundheitsschutz, Schwangerschaft und Verhütung, sowie Alkohol- und Drogenprobleme. Sollten die Prostituierten weder Deutsch noch Englisch sprechen, stehen auch Dolmetscherinnen für Bulgarisch, Rumänisch, Spanisch und demnächst Ungarisch bereit.

Beratung ist Voraussetzung für Anmeldung

Bis jetzt hat die neue Beratungsstelle bereits 150 Anmeldungen entgegengenommen. Das gesundheitliche Beratungsgespräch ist Voraussetzung dafür, dass sich die Frauen - aber auch Männer und Transsexuelle - bei den Behörden anmelden können. Diese Anmeldebescheinigung, die regelmäßig verlängert werden muss und die mit Namen, Adresse und einem Foto versehen sein soll, müssen die Prostituierten mit sich führen und dadurch ihre Anonymität aufgeben.

Prostituiertenschutzgesetz in Kraft NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.07.2017 12:00 Uhr Autor/in: Röhse, Susanne Ab 1. Juli tritt das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Danach müssen Prostituierte ihre Tätigkeit anmelden und sich vorher gesundheitlich beraten lassen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gesetz bleibt umstritten

Ziel des im Juli gestartzeten bundesweiten Gesetzes ist es, Prostituierte besser vor Ausbeutung und Zwang zu schützen. Kritiker befürchten allerdings, dass genau der gegenteilige Effekt eintreten werde und Sexarbeiterinnen leichter in die Illegalität abgedrängt würden. Der Verein Doña Carmen, der sich für die Rechte von Prostituierten einsetzt, warnt vor schweren Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte durch das Gesetz. Gegen die Registrierungspflicht hatte es in Hamburg viele Proteste gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.10.2017 | 17:00 Uhr