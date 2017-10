Stand: 10.10.2017 18:13 Uhr

Gericht verurteilt Kurden als türkischen Spion

Erfolgreich war er nicht bei seiner Agententätigkeit, dennoch hat das Hanseatische Oberlandesgericht am Dienstag einen 32-jährigen Kurden wegen seiner Spionage für den türkischen Geheimdienstes MIT zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte von Januar bis November 2016 die kurdische Szene in Deutschland, unter anderem in Bremen, ausgeforscht hatte. Dafür habe er rund 21.000 Euro erhalten.

Spionage für Türkei: Bewährungsstrafe NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 10.10.2017 18:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Er hat die kurdische Szene in Deutschland ausgekundschaftet: Für seine Spionage für den türkischen Geheimdienst hat ein Hamburger Gericht einen 32-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Angst unter Kurden ausgelöst

Es handele sich um einen "innertürkischen Konflikt, der in Deutschland ausgetragen wird", sagte die Richterin. Durch seine Spionage-Aktivitäten habe der 32-Jährige auch unter Kurden in Deutschland Angst vor Repression ausgelöst. Damit habe er außerdem die Interessen der Bundesrepublik verletzt.

Der Angeklagte habe sich durch seine eigenen Angaben überführt. Er habe Kontakt zum Bremer Kurdenpolitiker Yüksel Koc aufgenommen, um ihn auszuspionieren. Der türkische Geheimdienst sei sehr daran interessiert, etwas über die kurdischen Aktivitäten in Deutschland und Europa zu erfahren. Die zwei Jahre Freiheitsstrafe seien zur Bewährung ausgesetzt, "weil wir erwarten, dass Ihnen diese Verurteilung zur Warnung dient und sie keine neuen Straftaten begehen werden", sagte die Richterin.

"Schlechterer Spion ist kaum vorstellbar"

Zugunsten des Angeklagten wertete sie, dass er nicht vorbestraft und nicht sehr professionell vorgegangen sei. Außerdem seien die gesammelten Informationen nicht sehr aussagekräftig gewesen. Der Angeklagte habe nur wenige private Informationen von der Familie Koc erhalten. "Ein schlechterer Spion ist kaum vorstellbar," sagte der Anwalt des Angeklagten in seinem Plädoyer.

Der Spion hatte seine Agententätigkeit zunächst eingeräumt. Im Prozess aber sagte er, er habe niemals Geld vom türkischen Geheimdient bekommen. Auch am Dienstag behauptete er in seinem letzten Wort: "Ich bin ein Student - und kein Spion."

Weitere Informationen Angeklagter bestreitet Spionage für Türkei Ein 32-jähriger mutmaßlicher türkischer Agent steht in Hamburg vor Gericht. Am ersten Prozesstag bestritt er, für den türkischen Geheimdienst einen Kurden ausspioniert zu haben. ( mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.10.2017 | 18:00 Uhr