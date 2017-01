Stand: 25.01.2017 06:46 Uhr

Geisterfahrerin stirbt bei Unfall auf der A 7

Die Warnungen im Verkehrsfunk gegen 20 Uhr waren vergebens: Ein Lkw-Fahrer konnte einer Falschfahrerin am Dienstagabend auf der Autobahn 7 in Höhe der Raststätte Harburger Berge nicht mehr ausweichen. Die 41-Jährige rammte mit ihrem Opel den Laster, ihr Fahrzeug schleuderte meterweit über die Fahrbahn und kam erst an der Leitplanke zum Stehen. Die Frau aus dem Landkreis Harburg war sofort tot.

In Marmstorf falsch aufgefahren

Die Polizei vermutet, dass die Fahrerin in Marmstorf verkehrt auf die A 7 in Richtung Norden gefahren ist und dann mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien als Geisterfahrerin unterwegs war - möglicherweise mit der Absicht, Selbstmord zu begehen, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Kollision etwa zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Marmstorf zog sich der 64-jährige Lkw-Fahrer aus Osnabrück schwere Beinverletzungen. Er erlitt außerdem einen schweren Schock und wurde in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Wegen der Aufräumarbeiten war die A 7 bis drei Uhr am Mittwochmorgen zwischen Fleestedt und Marmstorf gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.01.2017 | 06:00 Uhr