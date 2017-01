Stand: 05.01.2017 10:42 Uhr

Geflügelpest: Anleinpflicht in Hamburg aufgehoben

In Hamburg ist seit dem 6. Dezember kein neuer Fall von Geflügelpest mehr registriert worden. Einen Monat später wurden deshalb die Sperrbezirke aufgehoben, wie die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Donnerstag mitteilte. Das gesamte Stadtgebiet ist nun auch kein Beobachtungsgebiet mehr, sodass die Einschränkungen für die Halterinnen von Hunden und Katzen wegfallen. Nach Angaben der Behörde dürfen Katzen wieder frei herumlaufen und auch Hundehalter dürfen ihre Tiere dort, wo dies erlaubt ist, unangeleint laufen lassen. Die Anleinpflicht im gesamten Stadtgebiet war umstritten. Sie wurde von zahlreichen Hundehaltern ignoriert.

Weiterhin Stallpflicht für Geflügel

Die Behörde weist jedoch darauf hin, dass das Geflügelpest-Virus weiterhin in Norddeutschland aktiv ist. Deshalb müssten strengere Sicherheitsmaßnahmen für Geflügelhalter aufrechterhalten werden, um die Tiere zu schützen. Die Stallpflicht für Geflügel gilt in der Hansestadt also weiterhin. Bei neuen Fällen von Geflügelpest müssten laut Behörde erneut Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete eingerichtet werden.

Elf Fälle in Hamburg

Erstmals war der Geflügelpest-Erreger H5N8 in Hamburg Ende November bei drei verendeten Wildvögeln nachgewiesen worden. In den Tagen danach wurden weitere Fälle bekannt - unter anderem im Tierpark Hagenbeck. Insgesamt waren laut Behörde elf Tiere betroffen.

Bürgertelefon beantwortet Fragen

Weiterhin gilt: Vogel-Kadaver sollten grundsätzlich nicht angefasst werden. Finden Passanten einen toten Vogel, können sie dies den Behörden unter der Telefonnummer 040-428 37 2200 melden. Diese sammeln die Vögel dann ein und ermitteln die Ursache. Tierhalter und andere Interessierte können sich bei einem Bürgertelefon unter der Nummer 040-428 37 2222 informieren (Montag bis Donnerstag 8 -16 Uhr, Freitag 8 - 15 Uhr). Weitere Informationen hat die Gesundheitsbehörde auf einer Internetseite zusammengestellt.

