Gastfreundlichkeit: Hamburg liegt vorn

Hamburg ist die gastfreundlichste Stadt Deutschlands: Das ist das Ergebnis einer Studie des Online-Reiseportals TravelBird, bei der unter anderem Reisejournalisten aus aller Welt befragt worden sind. International landet Hamburg sogar auf Rang elf im Vergleich von 100 touristischen Top-Zielen.

In allen Kategorien überdurchschnittlich

Die Autoren der Studie kamen zu dem Ergebnis, dass die Hansestadt nicht überlaufen sei, die Besucher sich sicher fühlten und dass viele Einwohner Englisch sprechen könnten. Auch die Bereitschaft, Menschen zu beherbergen, floss in die Bewertung mit ein. Ebenso die ersten Eindrücke von der Hansestadt an Flughafen und Hauptbahnhof. In allen Kategorien erhielt Hamburg eine überdurchschnittliche Wertung, am schlechtesten wurde noch der Punkt "Aufnahmekapazität" bewertet, bei dem untersucht wurde, ob es auch in der Hochsaison genug Betten in Hotels und privaten Unterkünften gibt.

Hinter Singapur und Stockholm, aber vor Berlin und New York

Bei einer Befragung von 15.000 Journalisten und Reise-Experten belegte Hamburg mit 8,5 von zehn möglichen Punkten sogar Platz zehn. Im Durchschnitt aller Kategorien bekam die Hansestadt 7,69 Punkte und schnitt damit besser ab als etwa New York (Platz 18), Berlin (19.), München (26.) oder London (29.). Die ersten Plätze belegen Singapur, Stockholm, Helsinki und San Franscisco.

Die Autoren der Studie suchten die 100 zu vergleichenden Städte aus einer Liste von 500 Top-Reisezielen auf Basis von Zahlen der Weltorganisation für Tourismus (UN-WTO) aus.

