G20: Versicherungen schätzen Millionenschaden

Nach den Krawallen während des G20-Gipfels in Hamburg haben die deutschen Versicherer nach eigener Schätzung Schäden in Höhe von bis zu zwölf Millionen Euro zu begleichen. Etwa ein Drittel der Summe entfalle voraussichtlich auf Autos, der Rest auf Schäden an Häusern und Gewerbebetrieben, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag mitteilte. In der geschätzten Schadenssumme nicht enthalten sind Kosten für die Wiederherstellung der Infrastruktur, etwa Schäden an Straßen, städtischen Gebäuden, Bahnanlagen sowie an Polizeifahrzeugen.

Betroffene sollen Schäden schnell melden

Betroffene wurden aufgerufen, Schäden möglichst schnell zu melden. Der Verband wies zudem auf den von der Stadt Hamburg eingerichteten Härtefallfonds hin, der Opfer der Randale entschädigen soll. Der Bund beteiligt sich daran. Er springt bei Schäden ein, für die Privatleute nicht versichert sind, darunter auch Schäden an Häusern oder demolierte Fahrräder. Entsprechende Anträge können bis Ende des Monats auf allen Polizeiwachen gestellt werden. GDV-Sprecherin Kathrin Jarosch wies darauf hin, dass die Teilkaskoversicherung für ein abgebranntes Auto aufkommt. Autobesitzer, die lediglich haftpflichtversichert sind und eigentlich leer ausgehen würden, können sich an den Härtefallfond wenden.

Rund um den zweitägigen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 großen Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli hatte es in der Hansestadt trotz des Einsatzes von rund 20.000 Polizisten mehrfach schwere Ausschreitungen mit erheblichen Sachschäden gegeben. Randalierer hatten bei den drei Tage dauernden Krawallen unter anderem Geschäfte geplündert, Autos angezündet und Barrikaden in Brand gesteckt.

