Stand: 25.04.2017 12:05 Uhr

"G20-Protestwelle" plant weitere Großdemo

Vor dem G20-Gipfel im Sommer in Hamburg hat sich am Dienstag eine weitere Protestgruppe vorgestellt: Ein breites Bündnis aus Umwelt-, Nichtregierungs- und Bürgerrechtsorganisationen ruft unter dem Namen "G20-Protestwelle" zu einer Großdemonstration eine Woche vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs am 7. und 8. Juli auf.

Protestmarsch, Bannermeer, Bootsdemo

Unter dem Motto "Eine andere Politik ist nötig" sei am 2. Juli eine Kundgebung mit mehreren Zehntausend Teilnehmern geplant, sagte Campact-Geschäftsführer Christoph Bautz. Die Organisatoren betonten, dass die Demonstration friedlich ablaufen soll. Dabei gehe es um gerechten Welthandel, die Rettung des Klimas, um soziale Gerechtigkeit und um die Stärkung der Demokratie. Geplant seien ein Protestmarsch vom Rathaus zur Messe als Austragungsort des Gipfels, eine Bootsdemonstration auf der Alster und ein Bannermeer mit Tausenden Botschaften. Zu den Organisatoren zählen die Umweltorganisationen Greenpeace und BUND, Campact, der DGB Nord und der Verein Mehr Demokratie Hamburg.

Die bislang größte Gegendemonstration zum G20-Gipfel ist für den 8. Juli angekündigt - mit einer zentralen Kundgebung auf dem Heiligengeistfeld. Ob die genehmigt wird, ist allerdings offen. Das gilt auch für ein Camp im Stadtpark. Das wollen Gegner des G20-Gipfels bereits Ende Juni für 10.000 Teilnehmer errichten. Bezirksämter und Innenbehörde hatten bereits im Vorfeld angekündigt, ensprechende Anträge streng zu prüfen.

Krawalle verhindern - aber wie?

Die Sicherheitsbehörden rechnen damit, dass zum G20-Gipfel auch Krawalldemonstranten nach Hamburg reisen werden. Am Montagabend diskutierten Politiker, Polizeivertreter und die Initiatoren von "Hamburg zeigt Haltung" mit Bürgern im Rathaus, wie Hamburg ein friedliches Zeichen gegen gewaltbereite Krawallmacher setzen kann. CDU-Fraktionschef und Gastgeber der Diskussionsveranstaltung André Trepoll stellte klar: "Jeder darf protestieren, jeder darf demonstrieren. Das ist ein demokratisches Grundrecht - wenn es auf Basis eines friedlichen Protestes verläuft."

Joachim Lenders, Hamburger Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, warnte: "Uns bereitet die Militanz der Autonomen Sorgen, die eben nicht aus Deutschland kommen." Vor allem aus Skandinavien werden Krawall-Demonstranten erwartet. Die Hamburger dürften ihnen nicht die Bühne überlassen, sondern müssten ein Zeichen dagegen setzen. Zum Beispiel indem sie an den Gipfeltagen weiße Kleidung tragen, regte Nikolas Hill an, der Gründer der Initiative "Hamburg zeigt Haltung". Damit sollten die Hamburger signalisieren, dass die Stadt für Weltoffenheit, Toleranz und für Meinungsfreiheit stehe, die ohne Gewalt auskommt.

Diskussion im Rathaus: Haltung zeigen, aber wie? Hamburg Journal - 24.04.2017 19:30 Uhr Wie kann Hamburg ein friedliches Zeichen setzen gegen gewaltbereite Krawallmacher? Darüber haben Politiker und Polizeivertreter im Rathaus mit Bürgern diskutiert.







3,71 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

15.000 Polizisten für G20

Bei dem Treffen von 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern der Europäischen Union am 7. und 8. Juli werden in der Hansestadt mehr als 100.000 Gegendemonstranten erwartet, darunter mehrere Tausend gewaltbereite Linksextremisten. Der Gipfel, zu dem auch US-Präsident Donald Trump, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin kommen wollen, wird von mehr als 15.000 Polizisten beschützt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.04.2017 | 12:00 Uhr