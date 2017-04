Stand: 07.04.2017 14:25 Uhr

G20-Gegner befürchten Demonstrationsverbot

Die Hamburger Polizei wird zum G20-Gipfel offenbar sämtliche Demonstrationen in der Innenstadt untersagen. Wie die Organisatoren der großen Demo der G20-Kritiker am Freitag nach einem Gespräch mit Vertretern der Polizei mitteilten, hat die Polizei dazu eine sogenannte blaue Zone eingerichtet. Der Bereich soll sich von der Williy-Brandt-Straße bis zum Flughafen erstrecken, sagte Emily Laquer vom Bündnis "Grenzenlose Solidarität statt G20". Innerhalb dieser Zone dürfe man einkaufen, aber nicht politisch demonstrieren, so Laquer.

Keine Stellungnahme der Polizei

Laquer kritisierte die überraschende Maßnahme deutlich: Damit bliebe den Gegnern des Gipfeltreffens im Juli nur noch der Hafenrand und Altona als Demonstrationsorte - weit ab vom Tagungsort. Die Vertreter hätten den Kritikern die Zone zwar gezeigt, sie hätten davon aber weder eine Kopie bekommen noch Fotos machen dürfen, so Laquer. Sie empfehle der Stadt, sich in Demokratie fortzubilden. Die Protest-Organisatoren bekräftigten ihr Vorhaben, große Proteste auf die Beine zu stellen. Es würden Massen - teilweise in Sonderzügen - nach Hamburg kommen. Polizei und Innenbehörde waren auf Nachfrage von NDR 90,3 nicht bereit, zu den Gesprächen mit den Gipfelgegnern am Freitag Stellung zu nehmen.

G20-Treffen mit Trump, Putin und Erdogan

Bei dem Treffen von 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern der Europäischen Union am 7. und 8. Juli werden in der Hansestadt mehr als 100.000 Gegendemonstranten erwartet, darunter mehrere Tausend gewaltbereite Linksextremisten. Der Gipfel, zu dem auch US-Präsident Donald Trump, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin kommen wollen, wird von mehr als 15.000 Polizisten beschützt.

