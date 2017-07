G20-Liveblog: Partnerprogramm wird geändert

Heute und morgen findet der G20-Gipfel in Hamburg statt. Rund 20.000 Polizisten sollen das Treffen schützen - Zehntausende demonstrieren gegen die Politik der Mächtigen. Verfolgen Sie die Ereignisse im Liveblog.

Auch aus Schleswig-Holstein kommen zusätzliche Polizisten nach Hamburg: 200 Beamte haben sich auf den Weg gemacht.

Eins Statistik der Feuerwehr zu den bisherigen Einsätzen:

Die Polizei hat nach Angaben des "Hamburger Abendblatts" die Existenz einer Liste von G20-Gegnern bestätigt, nach der es weitere Krawalle geben könnte. In dem Papier mit dem Titel "Bonzenviertel abarbeiten" heißt es demnach, dass nach den Elbvororten nun auch Harvestehude, Rothenbaum, Pöseldorf und Winterhude in Angriff genommen werden sollen. Auch die Polizei empfiehlt, Autos nach Möglichkeit in Garagen unterzubringen. Dem NDR gegenüber wollte die Polizei die Informationen nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren.

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer tritt vor die Kameras. Hier der Livestream:

Livestream: Polizeipräsident Meyer gibt Einschätzung ab Über aktuelle Entwicklungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg berichtet NDR.de auch im Livestream.

Polizeisprecher Timo Zill entschuldigt sich im Interview für die chaotische Verkehrssituation am Donnerstag.

Händeschütteln in Hamburg: US-Präsident Donald Trump trifft erstmals den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die Ehefrau des US-Präsidenten Donald Trump, Melania, saß stundenlang in ihrer Unterkunft an der Außenalster fest. Die 47-Jährige verpasste mit der Hafenrundfahrt einen Touristen-Klassiker in der Hansestadt. Die Polizei hatte ihr keine Sicherheitsfreigabe erteilt. Die First Lady schrieb auf Twitter: "Meine Gedanken sind bei denen, die bei den Protesten in Hamburg verletzt wurden. Ich hoffe, dass alle sicher bleiben."

Aus Berlin sind zwei weitere Hundertschaften der Polizei zur Verstärkung nach Hamburg unterwegs.

Ein Kommentar zu den Ausschreitungen in Hamburg von Sabine Rossbach, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg:

Video 02:50 min G20-Gipfel: "No Tolerance" gegen Gewalt NDR Fernsehen Die Polizei hatte angekündigt, Gewalt beim G20-Gipfel nicht zu tolerieren. Sie hat Wort gehalten und entsprechend auf die Eskalationen von Demonstranten reagiert. War das die richtige Strategie? Video (02:50 min)

Mehrere Polizisten sind bei den Krawallen in Hamburg am Donnerstagabend durch Zwillengeschosse verletzt worden. Bei Twitter zeigt die Hamburger Polizei ein Foto von einem blutigen Einschuss in den Oberarm eines Beamten.

Das Partnerprogramm für die Eheleute beim G20-Gipfel in Hamburg wird angesichts der angespannten Sicherheitslage geändert. Ein bisher geplanter Termin im Klimarechenzentrum soll nun durch Vorträge der Experten im Hotel Atlantic ersetzt werden.

"Familienfoto" zum Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg.

Zwischenbilanz in Bildern:

Zerschlagene Scheiben und brennende Autos

























Die Zahl der bei den gewaltsamen G20-Protesten in Hamburg verletzten Polizisten ist auf 159 gestiegen. Einem Polizeisprecher zufolge nahmen die Einsatzkräfte bislang 45 Menschen fest, 12 weitere kamen in Gewahrsam.

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) sagte, das Protestcamp im Volkspark sei ein "maßgeblicher Ausgangspunkt" der Krawalle am Freitag gewesen. Er beklagte eine "hohe kriminelle Energie" der Protestierenden. Vermummte Gewalttäter hätten "eine Spur der Verwüstung durch Teile von Altona gezogen". Nach Angaben des Innensenators ist die Situation in der Hansestadt "im Moment" unter Kontrolle.

"Jugend gegen G20": Stimmen zur Demo von Hamburger Schülern.

Video 00:47 min Bildungsstreik: "Jugend gegen G20" NDR Fernsehen Bildungsstreik von Schülern in Hamburg: Zu der Demonstration rief die Gruppe "Jugend gegen G20" auf. Im Video erklären die Demonstranten, warum sie heute auf der Straße sind. Video (00:47 min)

Das Konzert aus der Elbphilharmonie wird heute Abend übrigens bei NDR.de übertragen.

Apropos Partnerprogramm: Nach der Hafenrundfahrt soll ein Essen im Fischereihafen-Restaurant folgen. Danach wollen die G20-Gäste am Nachmittag das Klimarechenzentrum besuchen. Das Forschungsinstitut stellt Wissenschaftlern Daten über den Klimawandel zur Verfügung. Am Abend steht ein gemeinsames Konzert und Abendessen der Staats- und Regierungschefs mit den Partnern in der Elbphilharmonie auf dem Programm. Das Foto zeigt Brigitte Macron (l.) und Juliana Awada.

Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump ist von Demonstranten an der Teilnahme am Partnerprogramm des G20-Gipfels gehindert worden. "Wir haben von der Polizei bisher keine Sicherheitsfreigabe zum Verlassen des Gästehauses", sagte eine Sprecherin von Melania Trump. Eigentlich sollte sie mit den anderen Partnern der Staats- und Regierungschefs an einer Hafenrundfahrt teilnehmen.

Spur der Verwüstung: Vermummte ziehen durch die Große Bergstraße in Altona und schlagen Scheiben ein:

G20-Krawalle in Altona NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.07.2017 12:14 Uhr In der Großen Bergstraße in Altona sind Vermummte durch das Viertel gezogen und haben eine Schneise der Verwüstung gezogen. In zahlreichen Läden wurden die Scheiben eingeschlagen.







Verstärkung für die Hamburger Polizei: Zusätzlich zu ihren bislang schon entsendeten Beamten schicken Baden-Württemberg (200) und Mecklenburg-Vorpommern (240) weitere Polizisten.

Angesichts der Ausschreitungen bei Protesten gegen den G20-Gipfel hat Hamburgs evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs zu Besonnenheit aufgerufen. "Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Nur friedlicher Protest ist glaubwürdig", sagte Fehrs am Freitag. Sie appellierte an alle Teilnehmer der Demonstrationen, aber auch an die politisch Verantwortlichen und die Sicherheitskräfte, es sei wichtig, die Situation zu beruhigen.

Protest kann auch friedlich und bunt sein:

Augenzeugen berichten über die Ausschreitungen in Altona:

Video 01:34 min "Zuerst gedacht, dass das Polizeibeamte sind" Im Hamburger Stadtteil Altona wurden in der Großen Bergstraße die Fenster zahlreicher Geschäfte eingeschlagen. Augenzeugen berichten. Video (01:34 min)

Auch Polizeipferde brauchen mal eine Pause. Teile der Reiterstaffel machen an der Tankstelle vor dem Dammtor-Bahnhof kurz Rast. Die Tiere bekommen Wasser aus Eimern.

Bilder zu den Ereignissen am Freitagmorgen:

Video 00:38 min Brennende Autos in Hamburg Nach der Krawallnacht hat es auch am Freitagmorgen Randale in Hamburg gegeben. An mehreren Orten brannten Autos. Feuerwehr- und Polizeikräfte waren im Dauereinsatz. Video (00:38 min)

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin sind sich in Hamburg erstmals persönlich begegnet. Beim G20-Gipfel gab es einen ersten Handschlag nach dem Eintreffen aller Staatsgäste. Die beiden wollen sich am Nachmittag am Rande des Gipfels treffen. Das Zweiergespräch ist ausgerechnet für die Zeit geplant, wenn es laut Gipfel-Programm um die Themen Klima und Energie geht.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußert sich zum Auftakt des G20-Gipfels:

Video 00:35 min Juncker spricht zu Beginn des G20-Gipfels In seinem Statement zu Beginn des G20-Gipfels spricht der der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker über seine Wahrnehmung der Kritik am Gipfeltreffen. Video (00:35 min)

Die Hamburger Polizei bemüht sich um Verstärkung aus anderen Bundesländern. "Wir haben bundesweit angefragt, ob Kräfte frei wären, und das wird geprüft", sagt ein Polizeisprecher. Er äußert sich nicht dazu, wie viele Beamten aktuell im Einsatz sind.

Überschattet von den Ausschreitungen beginnt nun auch der G20-Gipfel offiziell. Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt die Teilnehmer.

Merkel begrüßt die G20-Gäste NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.07.2017 10:30 Uhr In straffer Abfolge hat Kanzlerin Angela Merkel die Staats- und Regierungschefs begrüßt, die am G20-Treffen teilnehmen: Das Defilee ist Teil des Protokolls bei einem solchen Gipfel.







Bilder zur Demonstration auf dem Veddeler Damm. Ein Sprecher erklärt die Motivation des Protests.

Video 00:27 min G20-Protest auf der Veddel NDR Fernsehen Auf dem Veddeler Damm in Hamburg sind am Freitagmorgen G20-Gegner unterwegs. Aktivist Jan Sperling erklärt, warum die Menschen hier heute demonstrieren. Video (00:27 min)

Wie im Kriegsgebiet - brennende Autos links und rechts: Eine Fahrt durch Altona am Freitagmorgen:

US-Präsident Donald Trump hat sich von seinem Quartier auf den Weg zum G20-Gipfelort in den Hamburger Messehallen gemacht. Er nahm nicht die kürzere Route östlich der Alster, von der Polizisten zuvor eine Blockade geräumt hatten. Stattdessen fuhr er um die Nordspitze der Außenalster herum und nahm dann den Weg westlich der Alster. Sein gepanzerter Wagen - genannt "The Beast" - wurde von einer großen Polizeieskorte begleitet.

Trumps "Beast" fährt zur Messe NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.07.2017 10:30 Uhr "The Beast", die gepanzerte Limousine des US-Präsidenten huscht schnell vorbei: Begleitet von einer großen Polizeieskorte ist Donald Trump damit zu den Messehallen gebracht worden.







Gipfel-Programm: Im Laufe des Tages stehen Arbeitssitzungen zu den Themen Klimaschutz, Energie und Handel auf der Tagesordnung. Erwartet werden schwierige Gespräche. Insbesondere die Klimapolitik sorgt nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen für Differenzen. Am Rande des G20-Gipfels wird US-Präsident Donald Trump heute Nachmittag erstmals mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zusammentreffen.

Auch an der Schröderstiftstraße geht die Polizei gegen Demonstranten vor.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordert mit einem am Fernsehturm befestigten Protestballon mehr Einsatz der G20 für den Klimaschutz. "Planet Earth First" steht auf der fünf Meter großen Weltkugel.

Der Veranstalter der Demo "Welcome to Hell" macht im Interview die Polizei für die Eskalation am Donnerstagabend verantwortlich.

Video 05:16 min Demo-Anmelder: "Polizei wollte andere Bilder" NDR Fernsehen Andreas Blechschmidt von der Roten Flora sieht das Polizeiverhalten als Auslöser für die Auseinandersetzungen bei der "Welcome to Hell"-Demonstration. Video (05:16 min)

Polizeisprecher Timo Zill äußert sich zur aktuellen Lage:

Weitere Informationen 00:28 min Polizeisprecher Zill zur aktuellen Lage NDR Fernsehen Der Sprecher der Polizei Hamburg äußert sich am Freitagmorgen zu dem Protest- und Sabotageaktionen von radikalen Gegnern des G20-Gipfels. Video (00:28 min)

Die Polizei räumt eine Sitzblockade an der Alster und setzt dabei auch einen Wasserwerfer ein. Die blockierte Straße ist einer der Wege, die US-Präsident Donald Trump von seinem Quartier zum G20-Gipfelort nehmen könnte.

"Great meeting": US-Präsident Donald Trump twittert zu seinem gestrigen Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat wegen der angespannten Sicherheitslage in Hamburg einen Termin in der Innenstadt absagen müssen. Die Veranstalter der "G20 Global-Classroom"-Initiative erklärte, die Sicherheitslage verhindere, dass der Minister mit Schülern aus mehreren Ländern diskutieren werde.

Bilder der Ausschreitungen vom Freitagmorgen:

Video 00:38 min Neue Krawalle: In Altona brennen Autos Nach einer unruhigen Nacht gehen auch am Freitagmorgen die Krawalle und Sachbeschädigung weiter. Auf der Max-Brauer-Allee im Stadtteil Altona wurden Autos in Brand gesteckt. Video (00:38 min)

Laut Bundespolizei hat sich die Lage in Altona etwas beruhigt. Die Polizei warnt vor Behinderungen durch eine Demo:

In der Nacht zum Freitag sind nach Angaben der Polizei 111 Beamte verletzt worden. 29 Menschen seien festgenommen und 15 in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Es sei zu zahlreichen Sachbeschädigungen unter anderem an geparkten Autos, Geschäften und am Amtsgericht Altona gekommen.

Die Feuerwehr musste zahlreiche brennende Autos in Altona löschen:

Video 00:42 min Autos in Altona brennen NDR Fernsehen Einsatz für die Feuerwehr am Freitagmorgen: Auf der Max-Brauer-Allee, unweit von der Kreuzung Platz der Republik brennen Autos. Video (00:42 min)

Auch auf dem Veddeler Damm sind G20-Gegner unterwegs.

Derweil sind erste Fahrzeugkolonnen mit den Teilnehmern des G20-Gipfels unterwegs zu den Messehallen.

Video 00:36 min G20-Gipfel: Erste Kolonnen unterwegs zur Messe Schon am frühen Freitagmorgen sind bereits die ersten Kolonnen auf dem Weg zum Messegelände. Dort findet der Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg statt. Video (00:36 min)

Am Hafen versammelten sich am Morgen Hunderte Gipfelgegner.

Der Hamburger SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs verurteilt die Aktionen:

Auch Polizeifahrzeuge wurden attackiert. Drei Streifenwagen der Bundespolizei am Bahnhof Altona wurden beschädigt.

Die Gruppe "Block G20 - Colour the red zone" kündigte einen "massenhaften, öffentlich angekündigten Regelübertritt" an: "Unsere Aktionen sind ein gerechtfertigtes Mittel des massenhaften widerständigen Ungehorsams."

An verschiedenen Orten der Stadt versammelten sich Demonstranten, um in die Sicherheitszone rum den Tagungsort der Staats- und Regierungschefs vorzudringen und den Ablauf des Gipfels zu stören. In Gruppen versammelten sie sich an den Landungsbrücken am Elbufer und am Verkehrsknotenpunkt Berliner Tor. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

In der Elbchaussee wurden zahlreiche Autos angezündet.

Offenbar wird auch ein Polizeirevier angegriffen.

Auch in der Max-Brauer-Allee brennen Fahrzeuge.

Offenbar wurden mehrere Autos in Brand gesetzt.

Rauchwolken über Altona.

In Altona berichten Anwohner von Explosionen und Rauch. Laut Polizei wurden Autos angezündet.

Zahlreiche internationale Stars sind am Donnerstagabend in Hamburg aufgetreten. So war das "Global Citizen Festival":

G20-Gegner machen mobil und sammeln sich:

Der Ausblick auf den ersten Tag des G20-Gipfels:

Es kommt zu ersten Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr:

Bilder der Aktion an der Caffamacherreihe:

Nach Krawall-Nacht: Neue Aktionen am Morgen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.07.2017 06:31 Uhr Nach einer Nacht mit zahlreichen Zwischenfällen, geht es für einige G20-Gegner schon am frühen Morgen in die nächste Runde: zum Beispiel mit einem spontanen Konzert mitten auf der Straße.







Für heute haben linke Gruppen einen "Aktionstag" angekündigt, bei dem der Ablauf des G20-Gipfels durch mehrere Aktionen, zum Beispiel Blockaden, gestört werden soll. Am Morgen wurde symbolisch ein schwarzer Block aufgepumpt.

NDR Reporter Ingmar Schmidt fasst die Ereignisse des Abends und der Nacht zusammen:

G20: "Welcome to Hell" in Hamburg NDR Info - Infoprogramm - 07.07.2017 05:20 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt Am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg ist es zu Ausschreitungen mit vielen Verletzten gekommen. Der Einsatz der Polizei bei der "Welcome to Hell"-Demo wird sehr unterschiedlich bewertet.







Bilder von den Ausschreitungen am Donnerstagabend:

Video 00:43 min Ausschreitungen nach "Welcome to Hell"-Demo NDR Fernsehen Nachdem die "Welcome to Hell"-Demo am Abend aufgelöst worden war, ist es zu schweren Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Einige Bilder aus der Nacht. Video (00:43 min)

Heute beginnt der G20-Gipfel. Ein kurzer Überblick über die Ereignisse des Tages.

Auf dem Gelände eines Hamburger Autohändlers im Stadtteil Marienthal sind am Morgen auf einer Fläche von 200 Quadratmetern Reifen in Flammen aufgegangen. An dem folgenden Löscheinsatz seien rund 60 Feuerwehrkräfte beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher. Zur Brandursache oder zur Schadenshöhe gibt es bislang keine Angaben - es ist auch noch unklar, ob ein Zusammenhang zum G20-Gipfel besteht.

Und noch ein Gast aus den USA: Auch New Yorks Bürgermeister Bill De Blasio will an Veranstaltungen rund um den G20-Gipfel teilnehmen. Der Demokrat De Blasio ist gestern nach Deutschland abgereist und wolle Hamburg und Berlin besuchen, teilte sein Sprecher auf Twitter mit. De Blasio gilt als erklärter Gegner der Klima-Politik von US-Präsident Donald Trump.

Scharfe Kritik: Der Intendant des Hamburger Thalia Theaters, Joachim Lux, lehnt das G20-Konzert für die Staats- und Regierungschefs in der Elbphilharmonie ab. "Das ist ein obszöner, ja pornografischer Missbrauch von Kunst. Da sitzen zahlreiche Staatschefs, die politisch offensiv das Gegenteil der auf der Bühne erklingenden 'Europa-Hymne' vertreten", sagte Lux dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diese Regierungsspitzen träten Menschenrechte mit Füßen, führten Kriege und legitimierten Giftgaseinsätze. Das Konzert gehört zum Begleitprogramm des G20-Gipfels.

Noch mehr Randale nach der Demo: Nach dem Ende der großen "Welcome to hell"-Demonstration haben Unbekannte im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel mindestens zehn Geschäfte beschädigt. Sie zerstörten Schaufenster sowie Türen und warfen Farbbeutel in Modeboutiquen, Bäckereien oder Optikergeschäfte. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.

Noch einmal zum Thema Verkehr: Die Hamburger Polizei rechnet wegen des G20-Gipfels auch heute wieder mit erheblichen Behinderungen. Sie rief die Bürger nach Informationen von NDR 90,3 auf, die Autos stehen zu lassen. Gestern waren für die Anreise der Delegationen den ganzen Tag über Straßen gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus, in denen Autofahrer teilweise über Stunden feststeckten.

Neben der Eskalation der Proteste war die Verkehrslage in der Stadt am Donnerstag sicherlich das beherrschende Thema in Hamburg. Ein Blick auf die Straßen.

Ruhiger ist es mittlerweile ohne Zweifel in der Stadt, doch kleinere Vorfälle gibt es offenbar immer noch. Wie die Polizei twitterte, sind an mehreren Stellen im Stadtteil St. Pauli Gegenstände und Unrat auf die Straße gezogen und angezündet worden. Aus dem Schanzenviertel wurde laut Polizei ein fünf Meter hohes Feuer gemeldet.

Die Ausrichtung des G20-Gipfels in Hamburg sorgt für viel Kritik - aber nicht bei allen. Für einige Flugzeug-Verrückte war der Donnerstag sogar ein echter Festtag. Und das lag vor allem am Auftritt von US-Präsident Donald Trump.

Erst aufs Wasser - dann wird es klassisch: Mit einer Hafenrundfahrt soll heute das Programm für die Partner der Politiker beim G20-Gipfel in Hamburg beginnen. Gastgeber Joachim Sauer, Ehemann von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), hat die Partner der Staats- und Regierungschefs eingeladen, die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt, die Landungsbrücken, den Michel und die Elbphilharmonie, zu besichtigen. Dort steht am Abend dann ein Konzert auf dem Programm: Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter Leitung von Kent Nagano spielt Beethovens 9. Sinfonie. Anschließend gibt es ein Abendessen im Kleinen Saal der Elbphilharmonie.

Richtig ruhig wird es in Hamburg auch heute aller Voraussicht nach nicht. Unter dem Motto "Block G20 - Colour The Red Zone" rufen Aktivisten zu Stör- und Behinderungsaktionen auf. Ziel der Initiatoren ist es, den Ablauf des G20-Gipfels zu stören - etwa durch das Eindringen in die Sicherheitszone rund um Messehallen und Elbphilharmonie. Außerdem steht die Demonstration "G20 entern - Kapitalismus versenken" an, die ab 20 Uhr auf der Reeperbahn starten soll.

Was ist gestern am Fischmarkt passiert? Warum eskalierte die "Welcome to Hell"-Demo am Abend vor dem G20-Gipfel? Eine Zusammenfassung der Ereignisse.

Video 02:53 min "Welcome to Hell": Erst friedlich, dann Krawalle NDR//Aktuell Zunächst schien es, dass die Demo "Welcome to Hell" in einem friedlichen Straßenfest endet. Doch dann kam es doch zu Konfrontationen zwischen dem schwarzen Block und der Polizei. Video (02:53 min)

Nicht nur Randale und Stau prägten den Donnerstagabend in Hamburg: Beim Global Citizen Festival etwa traten Stars wie Coldplay und Shakira auf - und Eintrittskarten gab es gratis für diejenigen, die sich engagieren.

Bis zum späten Abend hat es offenbar zwischen zehn und 20 Festnahmen von Aktivisten gegeben. Andreas Blechschmidt, einer der Anmelder der "Welcome to Hell"-Demo, bezog sich auf Aussagen von Anwälten der Demonstranten. Die Veranstalter erklärten den Demonstrationszug nach gut einer Stunde für beendet. Dieser war nur wenige Meter weit gekommen. Die Organisatoren warfen der Polizei ein unverhältnismäßiges Vorgehen vor: Noch während man Teilnehmer aufgefordert habe, ihre Vermummung abzulegen, sei die Polizei bereits massiv gegen Protestierende vorgegangen. Die Polizei hatte sich bei ihrem Vorgehen auf Verstöße gegen das Versammlungsgesetz durch die Vermummung berufen.

Bis kurz nach Mitternacht ist die Hamburger Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers etwa 60 Mal zu Rettungseinsätzen ausgerückt. Eine genaue Zahl der Verletzten gibt es weiterhin nicht. Es habe jedoch bis um 1.30 Uhr keine sehr schweren oder gar lebensbedrohlichen Verletzungen gegeben. "Es hätte schlimmer kommen können", so der Sprecher weiter.

Mittlerweile ist auch der russische Präsident Wladimir Putin zum G20-Gipfel in Hamburg eingetroffen. Heute will er erstmals US-Präsident Donald Trump persönlich treffen. Trump hat am Donnerstag bereits ein Vorgespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geführt.

Die Bundespolizei Nord meldet via Twitter 27 verletzte Beamte - vier davon seien dienstunfähig. Zwei Personen müssten stationär behandelt werden. Genaue Angaben zur Zahl der verletzten Demonstranten liegen weiter nicht vor.

Gute Nachrichten von der Polizei Hamburg: "Es werden kaum noch Störungen durch Straftaten gemeldet", twitterten die Beamten vor wenigen Minuten. Auch an den Brennpunkten werden Wasserwerfer und Beamte abgezogen.

Mehrere Banken (Bild), Geschäfte sowie Fahrzeuge in der Stadt wurden in der Nacht von Randalierern beschädigt. Angaben zum Gesamtschaden gibt es derzeit noch nicht. Dabei geht es auch kreativer: G20-Gegner haben aus einem Dachfenster am Schulterblatt im Schanzenviertel Tausende unechte Ein-Dollar-Noten auf Polizisten regnen lassen. Die Noten trugen den Aufdruck "United States of Ignorance". Auf der Vorderseite war der Kopf eines Eisbären abgebildet, auf der Rückseite war ein Hase im Anzug mit Krawatte zu sehen. Die Aktion wurde von hunderten Demonstranten bejubelt.

Es wird offenbar ein bisschen ruhiger in der Stadt: Die Polizei in Hamburg konstatiert eine leichte Lageberuhigung. Es gebe aber weiterhin Sachbeschädigungen an diversen Orten der Stadt, teilte die Polizei vor wenigen Minuten bei Twitter mit. Verletzt wurden laut Pressemitteilung auch Piloten des Polizeihubschraubers "Libelle 2": Sie wurden während des Einsatzes vom Boden aus mit einem Laserpointer geblendet. "Beide Piloten sind verletzt und können ihren Dienst nicht fortsetzen", hieß es weiter.

Die Ereignisse in der Stadt beeinträchtigen auch die öffentlichen Verkehrsmittel: Die VHH stellen den Betriebe zwischen der Burgstraße und Bahnhof Altona ein.

Eines der größten Ärgernisse für viele Hamburger ist die Verkehrssituation, die den Gipfel in der Stadt begleitet. Die Kollegen von NDR 90,3 haben sich in Wilhelmsburg umgehört.

"Die Verkehrslage ist mies" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.07.2017 00:01 Uhr Ein Autofahrer aus Wilhelmsburg ist seit sieben Uhr mit dem Auto unterwegs und gefrustet von der Verkehrslage zum G20-Gipfel.







NDR Reporter Andreas Hilmerschildert seine Eindrücke von den Ereignissen im Schanzenviertel.

Nach Angaben der Polizei ist die Demonstration an der Altonaer Straße Ecke Schulterblatt beendet. Unterdessen gibt es weitere Meldungen über Sabotageakte beziehungsweise Randale: So sollen laut Polizei an mehreren Stellen der Stadt sogenannte Krähenfüße gefunden worden sein - dabei handelt es sich um Fußangeln, die Fahrzeuge aufhalten sollen. Außerdem habe es laut Polizei ein etwa drei Meter hohes Feuer vor der Roten Flora gegeben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilt die gewalttätigen Demonstrationen in Hamburg. Es gebe "keine Rechtfertigung", ließ die Kanzlerin über ihren Regierungssprecher via Twitter verlauten.

