G20-Krawalle: Scholz entschuldigt sich

Vier Monate nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg hat Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) erstmals vor dem Sonderausschuss der Bürgerschaft ausgesagt. In seinem Eingangsstatement bedauerte er am Donnerstag im Großen Festsaal des Rathauses, dass er sein Sicherheitsversprechen nicht halten konnte. "Es ist (...) trotz aller Vorbereitungen nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht überall. Dafür, dass dies geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung", sagte Scholz. Er betonte: "Die Angst, ja der Terror, die die Gewalttäter verbreitet haben, stecken vielen von uns noch in den Knochen, auch mir."

Scholz erklärte, er habe sich mehrfach bei den Sicherheitsbehörden in Hamburg und in Berlin über die geplanten Maßnahmen informiert. Er habe vor dem Gipfeltreffen den Eindruck gehabt, alles sei sehr sorgfältig und mit großem Sachverstand vorbereitet worden. Dass es aber sinnlose Zerstörungen ohne Bezug zum Gipfel geben würde, damit habe man nicht gerechnet. Das habe er persönlich und auch die Polizei sich nicht vorstellen können. Nach der Erklärung von Scholz begann die Befragung des Bürgermeisters durch die Abgeordneten.

Langer Abend prognostiziert

Rund um die Gipfeltage am 7. und 8. Juli war die Hansestadt von schweren Ausschreitungen erschüttert worden. Seitdem sind viele Fragen offen: Warum war die Polizei vom Ausmaß der Krawalle überrascht? Warum lag Bürgermeister Scholz mit seinen Sicherheitsversprechen so falsch? Welche Fehler wurden in der Vorbereitung gemacht? Nach Ansicht der Opposition trägt Scholz die politische Verantwortung für die schweren Ausschreitungen. CDU-Fraktionschef André Trepoll kritisiert die Sicherheitsgarantie, die der Bürgermeister den Hamburgern gegeben habe und die nicht eingelöst wurde: "Wie ist er zu seiner Sicherheitsgarantie gekommen, warum hat er sich nicht mit den Sicherheitskräften abgesprochen? Diese Vergleiche mit dem Hafengeburtstag und Ähnliches: Das sind alles Dinge, die er den Hamburgern erklären muss." Unklar sei auch immer noch, wie hoch die Kosten sind. Trepoll prognostizierte einen "sehr sehr langen Abend".

Auch die Linken-Innenpolitikerin Christiane Schneider will von Scholz wissen, wie er zu seinen Äußerungen im Vorfeld des Gipfels gekommen war. Er sei bisher "extrem arrogant" gegenüber Öffentlichkeit und Behörden aufgetreten, sagte Schneider. Außerdem solle der Bürgermeister erklären, wie er gleich nach dem Gipfel bilanzieren konnte, dass es keine Polizeigewalt gegeben habe.

Es geht auch um den Verkehrskollaps

Es ist die erste von drei geplanten Befragungen des Bürgermeisters vor dem Sonderausschuss. Die SPD verspricht, dass alle Fragen von allen Fraktionen abgearbeitet werden. Nach der Befragung von Scholz soll es um Planung und Umsetzung des Verkehrskonzepts beim G20-Gipfel gehen - auch das ein Thema, das angesichts des damaligen Verkehrskollapses reichlich Gesprächsbedarf bieten dürfte. Das Ziel müsse am Ende sein, "dass wir bei künftigen Großereignissen solche Situationen nicht wieder entstehen lassen", sagte der Ausschussvorsitzende Milan Pein (SPD).

"Das wird mich nicht loslassen"

Scholz hatte kurz vor Beginn des G20-Gipfels mehrfach Sicherheitsgarantien für Gäste und Bevölkerung abgegeben. "Wir können die Sicherheit garantieren", hatte er etwa in einem Interview gesagt. In der Bürgerschaft entschuldigte er sich in einer Regierungserklärung kurz nach dem Gipfel bei den Hamburgern. In der jüngsten Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" sagte er, es treibe ihn noch immer um, dass sie die Hamburger nicht hätten ausreichend schützen können. "Und das wird mich nicht loslassen."

Bei den Krawallen war es vor allem im Schanzenviertel zu gewalttätigen Ausschreitungen, Angriffen auf die Polizei und zur Plünderung von Geschäften gekommen. Im Vorfeld hatten die Sicherheitsbehörden mit bis zu 8.000 gewaltbereiten Linksextremisten gerechnet, gut 31.000 Polizisten sollten auf der Gegenseite das Treffen der Staats- und Regierungschefs schützen.

