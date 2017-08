Stand: 28.08.2017 17:33 Uhr

G20-Krawalle: Lange Haftstrafe für 21-Jährigen

Knapp zwei Monate nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg hat am Montag der erste Prozess gegen einen mutmaßlichen Gewalttäter stattgefunden. Ein 21-jähriger Niederländer wurde dabei vom Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung, schwerem Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, am 6. Juli nach dem Ende der Demonstration "Welcome to Hell" zwei Flaschen auf Polizisten geworfen zu haben. Außerdem hatte er sich gegen seine Festnahme gewehrt, indem er eine sogenannte Embryonalhaltung annahm und seine Muskeln anspannte.

Beifall von Unterstützern wandelt sich in Schock beim Urteil

Zu Prozessbeginn war der 21-Jährige in Handschellen in den Gerichtssaal geführt worden. Von den Zuschauern war er mit Beifall begrüßt worden, wie NDR 90,3 berichtete. Viele Angehörige und Freunde des Angeklagten waren anwesend. Der 21-Jährige, der seit dem 7. Juli in Untersuchungshaft sitzt, äußerte sich in dem Prozess nicht. Das Urteil löste im Gerichtssaal einen Schock aus, so Prozessbeobachter. Die Entscheidung des Hamburger Amtsgerichts lag noch über dem Strafmaß, dass die Anklage gefordert hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und neun Monate verlangt. Zu Prozessbeginn gingen Prozessbeobachter von höchstens zwei Jahren Haft aus, da der Mann nur vor einem Einzelrichter angeklagt wurde. Es habe in der Vergangenheit viele milde Urteile für Gewalttäter gegeben, die Polizisten angegriffen hatten, so der Richter in seiner Urteilsbegründung. Polizisten seien aber kein Freiwild für erlebnisorientierte Gewalttäter. Mit dem Straßmaß von über zwei Jahren ist auch eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung nicht vorgesehen.

Angegriffener Polizist sagt vor Gericht aus

Der Polizist aus Berlin, der von den Flaschen am Bein und am Kopf getroffen wurde, sagte als Zeuge vor Gericht, er habe einen Schlag gegen seinen Helm gespürt. Er sei aber nicht verletzt worden. Trotz des kurzen Schmerzes habe er loslaufen und den mutmaßlichen Werfer festnehmen können, erklärte der Bereitschaftspolizist. Der Niederländer habe sich dagegen gewehrt, in dem er sich in "Embryonalstellung" gebracht und alle Muskeln angespannt habe.

Weiteres Verfahren gegen 24-jährigen Polen

Bereits am Dienstag startet das nächste Verfahren im Zusammenhang mit den Krawallen beim G20-Gipfel. Ein 24-Jähriger aus Polen wird beschuldigt, am 8. Juli auf dem Weg zur Demo "G20 not welcome: Grenzenlose Solidarität statt G20" gegen das Bewaffnungsverbot verstoßen zu haben. Er soll in seinem Rucksack sechs Feuerwerkskörper, ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät, eine Taucherbrille und zwei als Zwillengeschosse geeignete Glasmurmeln gehabt haben. Der 24-Jährige sitzt seit dem 9. Juli in Untersuchungshaft.

In einem dritten Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 19-Jährigen wegen Landfriedensbruch, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erhoben. Hier steht aber noch kein Prozesstermin fest.

Mehr als 100 Ermittlungsverfahren eingeleitet

Videos 29:30 Die G20-Täter Panorama - die Reporter Die Wahrheit, die hinter der G20-Gewaltorgie steckt, ist vielschichtig: Reporter von Panorama haben zahlreiche Interviews mit Tätern und Trittbrettfahrern geführt. Video (29:30 min)

Die Staatsanwaltschaft hat insgesamt 109 Ermittlungsverfahren gegen namentlich Bekannte und weitere 64 gegen Unbekannt eingeleitet. Die Vorwürfe lauten unter anderem Landfriedensbruch, aber auch Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. In schweren Fällen drohen den Beschuldigten bis zu zehn Jahre Haft. Es könnten weitere Verfahren hinzukommen, da noch immer ermittelt wird. Bisher wurden insgesamt 186 mutmaßliche Straftäter wurden im Zusammenhang mit dem Gipfel festgenommen, 51 Haftbefehle wurden erlassen und 32 Beschuldigte sitzen noch in Untersuchungshaft.

Außerdem laufen derzeit 18 Verfahren gegen Polizisten. Auch hier könnte die Zahl der Fälle steigen, da die Polizei noch interne Ermittlungen führt.

G20-Sonderausschuss konstituiert sich Ende der Woche

Der Gipfel der wichtigsten Industrie und Schwellenländer am 7. und 8. Juli war von schweren Ausschreitungen überschattet worden. nicht nur vor Gericht, sondern auch auf der politischen Ebene sollen diese Geschehnissen nun aufgearbeitet werden. SPD, CDU, Grüne und FDP einigten sich auf einen G20-Sonderausschuss. Die konstituierende Sitzung ist für den 31. August geplant. Der Ausschuss soll vermutlich bis Sommer 2018 alle zwei bis drei Wochen zusammentreten. Zunächst soll es um die Vorbereitungen auf den G20-Gipfel gehen, dann um die Gipfeltage selbst und zuletzt um die Konsequenzen.

