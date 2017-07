Stand: 19.07.2017 06:42 Uhr

G20-Krawalle: Aufarbeitung im Innenausschuss

Die gewaltsamen Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg sind heute Nachmittag Thema im Innenausschuss der Bürgerschaft. Bei einer Sondersitzung wollen sich die Abgeordneten von Innensenator Andy Grote (SPD) und der Polizeiführung erklären lassen, wie die jeweiligen Einsätze abliefen. Bei den Krawallen waren mehrere Hundert Polizisten verletzt worden. Randalierer beschädigten zahlreiche Autos und zerstörten Geschäfte, vor allem in Altona und im Schanzenviertel.

Ab 16 Uhr: Die Sondersitzung im Livestream

War das Ausmaß der Gewalt vorhersehbar?

Zu Beginn der Sondersitzung wird Innensenator Grote das Sicherheitskonzept und die Einsatztaktik der Polizei darstellen. Es folgen Statements der Fraktionen und dann Fragen. Außer dem Innensenator und dem Innenstaatsrat stehen der Polizeipräsident und der Einsatzleiter den Parlamentariern zur Verfügung. Die zentrale Frage bei der parlamentarischen Aufarbeitung des G20-Einsatzes ist: War das Ausmaß der Gewalt vorhersehbar? Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und auch die Polizeiführung sagten bislang: Nein, nicht in diesem Ausmaß.

G20: Innenausschuss zum Polizeieinsatz NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 19.07.2017 06:00 Uhr Autor/in: Kristine Jansen Die Aufarbeitung des G20-Polizeieinsatzes beginnt. Bei einer Sondersitzung des Innenausschusses müssen Polizeiführung und Innensenator den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rückhaltlose Aufklärung versprochen

SPD und Grüne haben eine rückhaltlose Aufklärung versprochen, sie wollen wissen: Wie ist der Ermittlungsstand und was ist schiefgegangen? Die CDU hat Bürgermeister Scholz im Visier. Ihre These: Entweder kannte Scholz die Lage nicht oder er hat die Hamburger mit seinem Sicherheitsversprechen getäuscht. Die Linke wiederum stellt die Härte der Polizeieinsätze in Frage. Selbstkritisch will sie mit ihrer Abgrenzung zur Gewalt der Demonstranten umgehen. AfD und Linke wollen einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Dafür gibt es jedoch keine Mehrheit, deshalb wird es nach der Sommerpause nur einen G20-Sonderausschuss geben. Hier möchten CDU und FDP zuerst den Bürgermeister vorladen. Geschätzte Dauer der G20-Aufarbeitung: Mindestens ein Jahr.

Bundesinnenministerium sieht "neue Dimension" der Gewalt

Videos 18:31 min G20-Gipfel: Als Hamburg brannte NDR Fernsehen Der G20-Gipfel hat in Hamburg Spuren hinterlassen. Der Film rekonstruiert die gewalttätigen Ausschreitungen anhand bislang unveröffentlichter Notizen. Video (18:31 min)

Der Abschlussbericht des Bundesinnenministeriums, der NDR 90,3 vorliegt, kommt zu dem Ergebnis, dass das Anti-G20-Bündnis gezielt linksextremistischen, gewaltbereiten Strömungen eine Plattform geboten hat. Dabei seien die "vorhergesagten (prognostizieren) Ausschreitungen ... eingetreten“. Neu war demnach nicht die Kleingruppentaktik und die dabei ausgeübte Gewalt, aber "das Aggressionspotenzial und die Bereitschaft Leib und Leben von Polizisten zu gefährden" hätten in Hamburg "eine neue Dimension“ erreicht. Zudem, so das Innenministerium in Berlin, hätten militante Kleingruppen sich nicht an den Aktionskonsens gehalten und seien marodierend durch Hamburg gezogen. Von der Gewalt seien Unbeteiligte betroffen.

Versicherer: Zwölf Millionen Euro Schaden

Die deutschen Versicherer schätzten die Schäden nach den Ausschreitungen auf bis zu zwölf Millionen Euro. Etwa ein Drittel der Summe entfalle voraussichtlich auf Autos, der Rest auf Schäden an Häusern und Gewerbebetrieben, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Dienstag in Berlin mitteilte.

Linkes Bündnis ruft zu Demo auf

Nach den Gewaltexzessen beim G20-Gipfel geht es in Hamburg neben der Aufarbeitung der Ereignisse auch um den Umgang mit der Roten Flora. Ein Bündnis linker Gruppen hat für heute Abend ab 18.30 Uhr zu einer Demonstration auf dem Hachmannplatz aufgerufen. "Wir erleben gerade in Deutschland eine Hetzkampagne gegen alles, was links ist", so ein Bündnissprecher. Aus seiner Sicht treten "die wichtigen Themen rund um den G20-Gipfel, wie Polizeigewalt, das Verweigern von Grundrechten und die Behinderung der Presse durch die Polizei" derzeit in den Hintergrund. Die Polizei erwartet nach Angaben eines Sprechers rund 1.000 Teilnehmer. Das Bündnis will nach eigenen Angaben mit der Demonstration auch ein Zeichen der Solidarität mit linken Projekten setzen, deren Schließung von anderen gefordert werde. "Hände weg von der Roten Flora, dem Gängeviertel und allen anderen angegriffenen Projekten!", heißt es im Aufruf.

G20: Scherben, Ruß und geplünderte Läden















































Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.07.2017 | 06:00 Uhr