Stand: 11.05.2017 07:40 Uhr

G20-Gipfel: Keine Einschränkung für Obdachlose

Klare Worte des Hamburger Innensenators: Während des G20-Treffens wird es keine Einschränkungen für Obdachlose in der Stadt geben. Das hat Andy Grote (SPD) am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft versprochen. Es solle während des Gipfels so wenig Einschnitte wie möglich für die Hamburger geben, so Grote. Jeder solle sein gewohntes Leben weiterleben - das gelte auch für Obdachlose. Einzige Ausnahme: Liegt ein Schlafplatz direkt vor dem Hotel einer Gipfel-Delegation, gäbe es ein Ausweichquartier.

"Niemand muss die Stadt verlassen"

Damit widersprach Grote dem Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte, Falko Droßmann (SPD). Der hatte Wohnungslosen in der Obdachlosenzeitschrift "Hinz und Kunzt" kürzlich geraten: geht in eine andere Stadt oder meidet zumindest die Innenstadt während des Gipfels. Grote zeigte sich überrascht, welche Szenarien da entworfen würden. "Es gibt aus Sicht der Innenbehörde und der Polizei keinen Grund, dass irgendjemand während des G20-Gipfels die Stadt verlassen muss."

Informationen zum Gipfel

Den übrigen Hamburgern versprach der Innensenator außerdem umfassende Information über den G20-Gipfel im Juli. Der Senat setzt darauf, auch die Gipfel-Themen stärker in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

G20: Keine Verbotszone für Obdachlose NDR 90,3 - 11.05.2017 07:00 Uhr Autor/in: Kristine Jansen Innensenator Andy Grote verspricht: Keine Einschränkungen für Obdachlose in der City während des G20-Gipfels. Damit widerspricht er Bezirksamtsleiter Mitte, Falko Droßmann.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen mit Video G20-Gipfel: Schulbehörde gewährt Ausnahmen Zum G20-Gipfel macht die Hamburger Schulbehörde Ausnahmen: Dicht am Veranstaltungsort dürfen Eltern ihre Kinder zu Hause lassen, wenn sie Bedenken haben. (10.05.2017) mehr mit Video Hamburger Polizei übt Konvois für G20-Gipfel Die Teilnehmer des G20-Gipfels in Hamburg sollen im Juli möglichst schnell und sicher durch die Stadt kommen. Dafür hat die Polizei am Mittwoch erneut Kolonnenfahrten trainiert. (10.05.2017) mehr mit Video Zum G20-Gipfel wird Hamburg Proteststadt Rund um den G20-Gipfel in Hamburg haben viele Gruppen Proteste angekündigt. Wer geht wann auf die Straße? Wo könnte es gewalttätig werden? NDR.de fasst die zentralen Aktionen zusammen. (10.05.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.05.2017 | 07:00 Uhr