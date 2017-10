Stand: 04.10.2017 10:29 Uhr

G20: Italiener und Österreicher vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Hamburg haben heute zwei weitere Prozesse gegen mutmaßliche Gewalttäter bei Protesten während des G20-Gipfels begonnen. Ein 23 Jahre alter Österreicher soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 4. Juli - drei Tage vor Beginn des Treffens - im Stadtteil Ottensen Flaschen auf Polizeifahrzeuge geworfen haben. Eine der Bierflaschen soll eine unbeteiligte Passantin am Kopf getroffen haben, sie erlitt eine Platzwunde. Als der 23-Jährige kurze Zeit später von Polizisten angehalten wurde, soll er erklärt haben, er würde "alle Bullen abknallen".

Italiener soll Polizisten angegriffen haben

Im zweiten Prozess wirft die Staatsanwaltschaft einem 30-jährigen Italiener vor, am 7. Juli Polizisten an der Sternschanze mit zwei Flaschen angegriffen zu haben. Die Flaschen sollen zwei Beamte in Schutzausrüstung am Kopf beziehungsweise im Brustbereich getroffen haben. Die beiden wurden nicht verletzt. Der Angeklagte soll bei der Tat vermummt gewesen sein und eine Gasmaske und eine Taucherbrille dabei gehabt haben.

