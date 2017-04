Stand: 08.04.2017 10:35 Uhr

G20-Treffen: Hamburg will keine Gegner-Camps

Die Stadt Hamburg will möglichst keine Camps von G20-Gegnern in der Stadt. Nach Informationen von NDR 90,3 haben sich Bezirksämter und Innenbehörde verständigt, Anträge streng zu prüfen.

Im Juli würden rund 10.000 Demonstranten in Hamburg übernachten wollen, sagte ein Sprecher der Gipfelgegner-Gruppe "Attac" am Freitag. Er fordert ein riesiges Zeltlager. Doch bisher gibt es keinerlei Anträge. Medienberichte über angebliche Camps auf Entenwerder, dem Dockville-Gelände oder in Lurup stimmen nicht, wie Sprecher der Bezirksämter Mitte und Altona erklärten. Wenn doch welche gestellt würden, werde man streng prüfen, ob das Baurecht und die Hygienevorschriften solche Camps zulassen, hieß es aus den Bezirksämtern. Außerdem sei Entenwerder absolut nicht geeignet.

Zeltlager-Anträge werden streng geprüft NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.04.2017 11:00 Uhr Autor/in: Rainhard Postelt Hamburg will Anträge für Zeltlager von G20-Gegnern streng prüfen. Zu dem Gipfel Anfang Juli werden Tausende Demonstranten erwartet.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Keine Flächen für militante G20-Gegner

Aus der Innenbehörde verlautete, die Genehmigung sei normales Verwaltungshandeln. Für militante Gegner des Hamburger Gipfels der größten Wirtschaftsnationen werde es allerdings keine Flächen geben. An anderer Stelle der Hamburger Verwaltung hieß es wiederum, die Gipfelgegner könnten doch in Norderstedt campen.

Weitere Informationen mit Video G20-Gegner befürchten Demonstrationsverbot Die Polizei will zum G20-Treffen offenbar noch eine weitere Sicherheitszone einrichten. Vom Flughafen bis nach Altona dürfe dann nicht demonstriert werden, fürchten die Gipfelgegner. (07.04.2017) mehr mit Video G20-Gegner machen mit Konferenz mobil Die Vorbereitungen auf den G20-Gipfel in Hamburg laufen auf Hochtouren - auch bei den Gegnern des Treffens. Am Wochenende bereiten Hunderte von ihnen im Millerntorstadion ihre Aktionen vor. (17.04.2017) mehr