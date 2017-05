Stand: 02.05.2017 17:17 Uhr

G20-Gipfel: Offenbar sind Obdachlose im Weg

Das Straßenmagazin "Hinz & Kunzt" und die Diakonie haben die Behörden aufgefordert, bis zum G20-Gipfel allen Obdachlosen in Hamburg eine sichere Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Denn es müsse damit gerechnet werden, dass viele Obdachlose aus Sicherheitsgründen von ihren Schlafplätzen vertrieben werden, teilen beide Organisationen am Dienstag mit.

G20: Frage um Unterkünfte für Obdachlose NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.05.2017 18:00 Uhr Autor/in: Weretka,Joachim Hinz & Kunzt und die Hamburger Diakonie fordern Unterkünfte für Obdachlose während des G20-Gipfels. Sie befürchten die Vertreibung der Obdachlosen aus der Sicherheitszone.







Schlafplätze räumen

Scharfe Kritik übt Stephan Karrenbauer von "Hinz & Kunzt" am Bezirkschef Mitte, Falko Droßmann. Mehrere Obdachlose hatten offenbar berichtet, die Polizei habe ihnen gesagt, zum G20-Gipfel am 7. und 8. Juli sollten sie die Stadt am besten verlassen. Droßmann bestreitet das, rät zugleich aber, die Schlafplätze in Nähe von Hotels und der Messe im Karolinenviertel in der fraglichen Zeit zu räumen. Sie könnten in der roten Sicherheitszone liegen. "Hinz & Kunzt" und die Diakonie haben bereits jetzt den Eindruck, dass die Stadt für den Gipfel aufgeräumt werden soll. Sie fordern daher, dass den Obdachlosen Alternativen angeboten werden.

Stadt verspricht Alternativen

Für die Gipfel-Tage werde man andere Schlafplätze bereit halten, verspricht Marcel Schweitzer, Sprecher der Sozialbehörde, auf Nachfrage von NDR 90,3. Man sei dabei, gemeinsam mit den Straßensozialarbeitern alle Obdachlosen im Innenstadtbereich zu erfassen und anzusprechen. Es werde für Frauen und Männer Unterkünfte geben, so Schweitzer. Bei der Innenbehörde hält man sich noch bedeckt: Wo genau die rote Sicherheitszone in der Innenstadt verlaufen wird, sei noch nicht festgelegt, heißt es. Mit einer Entscheidung wird Anfang Juni gerechnet.

