G20-Gipfel: Hotelzimmer knapp und teuer

Während des G20-Gipfels herrscht nicht nur für die Sicherheitskräfte und die Hamburger ein Ausnahmezustand in der Stadt. Auch für Besucher ist einiges anders als sonst, zum Beispiel die Hotelpreise. Gut dran ist, wer seinen Hamburg-Trip schon lange im Voraus gebucht hat. Für alle anderen, die unbedingt am zweiten Juli-Wochenende anreisen wollen, wird es teuer. Ein Vergleich mehrerer Buchungsportale zeigt: Viele Hotels verlangen während des G20-Gipfels doppelt soviel wie an einem der anderen Juli-Wochenenden. Einige langen sogar richtig zu. Statt rund 100 Euro wie sonst kostet bei ihnen während des Konferenz-Wochenendes ein Doppelzimmer plötzlich weit mehr als 500 Euro. Und das, obwohl es sich um keine Luxus-Unterkunft handelt, sondern um ein Mittelklasse-Hotel in Rothenburgsort direkt an der Autobahn.

Tourismus-Experten wundert das nicht: Im Juli seien ohnehin viele Touristen, Messebesucher und Kreuzfahrt-Passagiere in der Stadt. Wenn dann noch ein so bedeutendes Gipfeltreffen stattfinde, bedeute das vor allem eines: die Stadt wird voll.

Wer übernachtet wo?

Anlass für Spekulationen gibt derweil die Frage, in welchen Hotels die Staats- und Regierungschefs während des G20-Gipfels übernachten werden. Spitzenhotels wie das "Vier Jahreszeiten", das "Atlantic Kempinski" oder das "Grand Elysée Hamburg" äußern sich nicht zu ihren möglichen Gästen. Nach unbestätigten Angaben des "Hamburger Abendblatts" (Montagsausgabe), soll Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im "Atlantic" wohnen.

Trump nur kurz in Hamburg?

Nach Angaben der Agentur Interplan, die für das Auswärtige Amt die Zimmervermittlung für die G20-Delegationen übernommen hat, beläuft sich der Bedarf an Zimmern für die Delegationen auf rund 9.000. Offen ist, wo beispielsweise US-Präsident Donald Trump unterkommt. Spekuliert wird, ob er möglicherweise am ersten Gipfeltag (7. Juli), in Hamburg einfliegt und die Stadt bereits am Abend wieder verlässt.

Bei dem Treffen von 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern der Europäischen Union am 7. und 8. Juli werden in der Hansestadt mehr als 100.000 Gegendemonstranten erwartet, darunter mehrere Tausend gewaltbereite Linksextremisten. Der Gipfel, zu dem neben US-Präsident Trump auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin kommen wollen, wird von mehr als 15.000 Polizisten beschützt.

