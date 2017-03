Stand: 01.03.2017 17:08 Uhr

G20-Gipfel: Großmarkt wird zum Gefängnis

Im Vorfeld des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg hat die Polizei am Mittwoch im Stadtteil Neuland mit ersten Arbeiten an der geplanten Gefangenensammelstelle begonnen. In dem leer stehenden Großmarkt in der Schlachthofstraße war bis vor Kurzem noch eine Erstaufnahme für Flüchtlinge untergebracht.

NATO-Draht verlegt

Polizeibeamte aus Niedersachsen griffen zu Säge und Drahtschere: Rund um das ehemalige Fegro-Gebäude im Bezirk Harburg wurden Bäume gefällt und Stacheldraht - sogenannter NATO-Draht - verlegt. Am Eingang wurde eine neue Sicherheitsschleuse installiert. "Wir bauen zunächst den Objektschutz auf", sagte Polizeisprecher Timo Zill im Gespräch mit NDR 90,3. Bis Anfang Juli soll die riesige Gefangenensammelstelle für möglicherweise gewalttätige G20-Gegendemonstranten fertig sein.

Container für Gefangene, Richter und Dolmetscher

Geplant sind 150 Container-Einzelzellen. Die Container werden einfach nebeneinander in der riesigen Halle aufgebaut. Daneben soll es Bürocontainer für Staatsanwälte und Richter geben, um möglichst schnell rechtskräftige Urteile zu fällen. Da die Polizei mit zahlreichen ausländischen militanten G20-Gegnern rechnet, zum Beispiel aus Griechenland oder Spanien, soll es auch Kabinen für Dolmetscher und für Vertreter von Konsulaten geben. Weil es im Juli in dem alten Großhandelsgebäude sehr heiß werden kann, wird zudem eine Klimaanlage installiert.

