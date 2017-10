Stand: 22.10.2017 08:41 Uhr

Fünf Frauen erhalten "Goldene Bild der Frau"

Unter dem Motto "Starke Frauen für ein starkes Land" haben am Samstagabend in Hamburg fünf Preisträgerinnen die "Goldene Bild der Frau" erhalten. Die Ehrungen von der Frauenzeitschrift "Bild der Frau" der Funke Mediengruppe wurden an Bord der "AIDA prima" vergeben. Prominente Gäste wie die Schauspieler Herbert Knaup und Sophie Wepper führten die Preisträgerinnen vor der Gala über den roten Teppich. "Bei der 'Goldenen Bild der Frau' werden Frauen ausgezeichnet, die etwas getan haben - mehr als man tun muss", sagte Bundesfamilienministerin Katharina Barley (SPD). Kai Pflaume moderierte die Veranstaltung.

"Aus Fremden Freunde machen"

Die fünf Frauen setzen sich ehrenamtlich für ganz unterschiedliche Projekte ein, für die sie nun ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro bekommen. Julia Cissewski aus Leipzig kümmert sich mit ihrem Verein "Orang-Utans in Not" um verwaiste und verletzte Menschenaffen in Indonesien. Ninon Demuth aus Berlin bringt mit ihrem Verein "Über den Tellerrand" Geflüchtete und Einheimische zusammen - etwa durch gemeinsames Kochen. Aus Fremden Freunde zu machen sei ihr erklärtes Ziel, sagte die 27-Jährige. Der Preis tue ihr unheimlich gut.

Schlaganfall-Kinder, Zwangsarbeit und Krebs

Wenn Kinder einen Schlaganfall erleiden, verändert dieser oft dauerhaft der Alltag der Familien. Damit sie sich nicht allein gelassen fühlen, hat Anja Gehlken aus Rödinghausen den Verein "Schaki" gegründet. Die Selbsthilfegruppe soll sowohl Kinder nach einem Schlaganfall als auch die Familien unterstützen. Auch Bettina Landgrafe aus Hagen will mit ihrem Verein "Madamfo Ghana" Kindern helfen. 2001 reiste die heute 40-jährige Krankenschwester zum ersten Mal nach Ghana. Seitdem setzt sie sich unter anderem gegen Kinderhandel ein und befreit Betroffene aus Zwangsarbeit. Die fünfte Preisträgerin Barbara Stäcker schenkt Krebspatientinnen neuen Mut. Nach dem Tod ihrer Tochter im Jahr 2012 gründete die Münchnerin den Verein "Recover Your Smile".

"Goldene Bild der Frau" für soziales Engagement NDR 90,3 - 22.10.2017 10:15 Uhr Autor/in: Sekund, Karsten







Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 22.10.2017 | 19:30 Uhr