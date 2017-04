Stand: 24.04.2017 20:06 Uhr

Foto-Fahndung nach Überfall auf Supermarkt

Zwei Wochen nach einem Überfall auf einen Supermarkt im Hamburger Stadtteil Bramfeld fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den drei Tätern. Zwei Mitarbeiter hatten die Männer am 8. April gegen 21 Uhr kurz vor Ladenschluss zum Verlassen des Supermarktes aufgefordert, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin zog einer der Täter eine Waffe und feuerte einen Schuss ab, der einen der Mitarbeiter an der Hand traf. Dann schlossen die Täter die beiden Angestellten sowie eine weitere 34-jährige Mitarbeiterin im Büro des Marktes ein und erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe.

Den Angestellten gelang es später, die Polizei zu alarmieren. Als die Einsatzkräfte am Supermarkt eintrafen, waren die Täter bereits geflohen. Eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Die Bilder aus der Überwachungskamera des Supermarktes im Maimoorweg zeigen drei Männer in schwarzen Kapuzenpullovern, deren Gesichter gut zu erkennen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040 / 4286 56789 entgegen.

