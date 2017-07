Stand: 21.07.2017 07:26 Uhr

Flora-Sprecher verurteilt Gewalt bei G20-Gipfel

Zwei Wochen nach dem G20-Gipfel in Hamburg haben am Donnerstagabend mehr als 1.000 Bewohner des Schanzenviertels und St. Paulis auf einer Stadtteilversammlung im Ballsaal des Millerntorstadions über die Ausschreitungen gesprochen. Der Redebedarf der Anwohner war groß. In der dreistündigen Debatte ging es auch um die Rolle der Roten Flora. Der Sprecher des linksalternativen Kulturzentrums, Andreas Blechschmidt, verurteilte die Gewalt während des G20-Gipfels. Die Verantwortung dafür wies er jedoch zurück. Man sei Teil aber nicht zentraler Organisator der Proteste gewesen. In der Nacht des ersten Gipfeltages habe der Protest jedoch eine Form von politischer Verantwortungslosigkeit angenommen, die nicht mehr akzeptabel gewesen sei.

Nach G20: Stadtteilversammlung auf St. Pauli NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 21.07.2017 07:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Mehr als 1.000 Anwohner haben über die Ausschreitungen während des G20-Gipfels diskutiert. Dabei ging es auch um die Rolle der Roten Flora. Deren Sprecher bedauerte die Krawalle.







Die Vertreter des linken Stadtteilzentrums mussten sich kritischen Fragen zu ihrer Verantwortung stellen. Viele Anwohner schilderten ihre Angst, die sie während der Krawallnächte hatten. Blechschmidt distanzieret sich von den Zerstörungen, betonte jedoch: "Es war nicht die Flora, die den G20-Gipfel nach Hamburg geholt hat."

Rolle der Polizei thematisiert

Anwohner kritisierten, dass nur noch über die Randale-Nächte gesprochen werde und nicht mehr über die vielen gewaltfreien Protestaktionen, die es während des G20-Treffens gab. Thema war aber auch die Rolle der Polizei während der Gipfeltage. Der Eindruck vieler Anwohner war, dass die Polizei zur Eskalation mit beigetragen habe. "Wir wollten von vornherein kein G20 mitten in der Stadt," sagte ein Moderator der Versammlung. "Und jetzt wissen wir noch besser, warum nicht."

Der lauteste Beifall brandete auf, als ein Redner ganz zum Schluss sagte: "Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Flora und andere linken Zentren bleiben."

