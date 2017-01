Stand: 20.01.2017 09:55 Uhr

Fliegerbombe in Harburg wird entschärft

Im Hamburger Stadtteil Harburg wird heute eine 1.000 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Nach Angaben der Feuerwehr wird der etwa sieben Meter tief im Wasser liegende Sprengkörper zunächst mit einem Kran aus dem Wasser gezogen. Die Entschärfung soll anschließend an Land durch den Kampfmittelräumdienst erfolgen. Bereits am frühen Morgen wurden Straßen gesperrt und Häuser in der direkten Umgebung evakuiert. Bis 8 Uhr hatten die Anwohner im Umkreis von 300 Metern rund um den Fundort ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Eine Notunterkunft wurde in der Schlachthofstraße in der ehemalige FEGRO-Großmarkthalle eingerichtet. In einem Warnbereich mit einem Radius von bis zu 1.300 Metern dürfen jetzt die Anwohner ihre Häuser vorerst nicht verlassen.

Sperrzone rund um den Fundort

Bombe im Harburger Binnenhafen entdeckt

Die US-amerikanische Fliegerbombe mit zwei Aufschlagzündern war am Donnerstag von Tauchern zwischen Veritaskai und Lotsekai in der Mitte des Fahrwassers entdeckt worden. Ein Blindgänger in dieser Größenordnung sei in Hamburg eher selten, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Die Polizei rechnet am Morgen und am Vormittag mit erheblichen Behinderungen. Der S-Bahn-Verkehr auf den Linien 3 und 31 wird in diesem Bereich etwa ab 10.15 Uhr eingestellt, der Regional- und Fernverkehr ist ebenfalls betroffen. Der Harburger Bahnhof befindet sich den Polizeiangaben zufolge aber nicht im Sperrgebiet.

Infos der Polizei Zur Bombenentschärfung in Harburg hat die Polizei ein Bürgertelefon eingerichtet. Fragen werden unter der Telefonnummer 040 / 4286-65308 oder -65310 beantwortet.

Auch Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen. Der Kanalplatz, Veritaskai, Treidelweg, Lotsestieg und Lotsekai sind gesperrt. Die nahe gelegende A 253 zwischen zwischen Anschlussstelle Harburg und Anschlussstelle Wilhelmsburg wird ab etwa 10.15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt - etwas später als ursprünglich geplant. Auch die B 73 in Richtung Autobahn 253 ist betroffen. Die Polizei bittet darum, den gesamten Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Bombenentschärfung in Harburg









Weiterer Blindgänger in Wilhelmsburg entschärft

Bereits am Donnerstagabend ist in Hamburg ein anderer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht worden. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte eine in der Nähe des S-Bahnhofs Wilhelmsburg gefundene rund 450 Kilo schwere Fliegerbombe, die zuvor bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle unterhalb des Bahndamms an der Straße Rotenhäuser End entdeckt worden war. Vor der Entschärfung mussten etwa 400 Anwohner im Umkreis von 300 Meter um den Fundort ihre Wohnungen verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Betroffen war auch der Fern- und der S-Bahnverkehr.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr Hamburgs Bombensucher: Noch 100 Jahre Arbeit Die Feuerwehr Hamburg betreibt die größte Luftbildauswertungsstelle Deutschlands. 11.000 Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg hat sie schon aufgespürt - mindestens 3.000 werden noch gesucht. (10.07.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.01.2017 | 09:00 Uhr