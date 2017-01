Stand: 10.01.2017 19:07 Uhr

Fliegerbombe in Hammerbrook: Evakuierung läuft

In Hamburg ist auf einer Baustelle in Hammerbrook heute ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Sprengkörper liegt am Nagelsweg Ecke Nordkanalstraße. Zunächst war die Hamburger Feuerwehr davon ausgegangen, dass dort zwei Sprengkörper liegen. Es handele sich um ein Fragment einer 1000-Pfund-Bombe, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Bombe enthalte noch 250 Kilogramm Sprengstoff und habe einen Langzeitsäurezünder am Heck. "Die Schwierigkeit ist, dass die Bombe nicht mehr intakt ist", erklärte der Sprecher. Der Kampfmittelräumdienst wollte versuchen, den Zünder mit einem Hochdruck-Wasserstrahlgerät herauszuschneiden.

Die Evakuierung hat begonnen

Es wurde eine Sperrzone in einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle festgelegt. Menschen sollten den Bereich umgehend verlassen, hieß es. Laut NDR 90,3 befinden sich in dem Sperrkreis 356 Wohnungen und viele Bürogebäude. Die Polizei hat mit der Evakuierung begonnen und mehrere Hundert Menschen mussten ihre Häuser oder Arbeitsplätze verlassen. Sie konnten sich in Busse der Hamburger Hochbahn oder in eine Schule begeben.

Auch mehrere wichtige Straßen führen durch die Sperrzone. "Das Verkehrschaos ist programmiert", sagte ein Polizeisprecher. Der Bahnverkehr lief nach Angaben der Deutschen Bahn aber zunächst weiter. Lediglich die S-Bahnstation Hammerbrook wird derzeit nicht mehr angefahren. Mehrere Buslinien werden nach Angaben der Hamburger Hochbahn umgeleitet.

